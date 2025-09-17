Viva

Famoso influencer colombiano visitó Costa Rica y dice que lo que vivió en el país hace que ‘no pueda volver’

El creador de contenido habló sobre su reciente visita a suelo tico durante una transmisión en vivo

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Westcol
El influencer colombiano Westcol visitó Costa Rica este fin de semana. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
WestcolWestcol en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.