Famoso influencer colombiano visitó Costa Rica y dice que lo que vivió en el país hace que ‘no pueda volver’

Westcol es uno de los influencers colombianos de mayor repercusión. Su faceta como streamer (quienes transmiten en vivo en plataformas como Twitch o Kick) le ha valido una comunidad de millones de seguidores en toda Latinoamérica, incluido Costa Rica.

Recientemente, el joven cafetero visitó suelo tico para hacer un par de presentaciones como DJ, una de estas durante el concierto de Beéle, quien es su amigo y parte de su proyecto colaborativo de producción musical W Sound.

Luego del fin de semana que disfrutó en el país, el creador de contenido regresó a su casa en Colombia y desde allí, en una de sus transmisiones, comentó su fascinación con Costa Rica. Incluso, aseguró que la pasó tan bien que de regresar correría el riesgo de quedarse más tiempo de la cuenta.

“No voy a volver a ir. Yo no puedo volver porque si voy me quedo. Me quedo dos o tres semanitas más. Pa, de verdad, socio, qué hijueputa fin de semana tan delicioso allá en Costa Rica. Llegué como todo recargado, no sé, llegué diferente”, comentó con emoción.

Además, agradeció a los costarricenses por el recibimiento y el hecho de que sus shows fueran un llenazo total. “No tuve ni una sola mala experiencia, la verdad”, aseguró.

El streamer también reveló que “cobró muy bien” y que esta fue la principal razón para salir de su país; cosa que no hace muy a menudo, especialmente ahora que está recién operado por una lesión en su hombro.

“Y bueno, también influyó mucho que fuera Costa Rica. Si hubiera sido otro país, de pronto no me hubiera animado tanto. Ya yo había hablado mucho de Costa Rica”, aseveró.

Westcol protagonizó en julio el combate principal de La Velada del año 5, organizada por el gigante español del entretenimiento digital Ibai Llanos. En este evento, que es quizá el más importante del mundo de las redes sociales, perdió ante su colega The Grefg.