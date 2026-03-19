Hombre de 90 años esperó a que llegara su esposa para morir en paz; sus últimas palabras estremecieron a todos

Nilta y Benedicto estuvieron casados durante 68 años. Su despedida se hizo viral en redes sociales, pues él la esperó para morir entre sus brazos.

Un video grabado en un hospital de Guarulhos, São Paulo, Brasil, se convirtió en uno de los virales más emotivos del 2026: en él se ve a un hombre de 90 años morir segundos después de saludar a su esposa, a quien no veía desde hacía días.

La escena, lejos de parecer un fragmento de película romántica, ocurrió en el 2025 y fue registrada por la nieta del matrimonio, que nunca imaginó que estaba captando el último suspiro de su abuelo.

El momento que partió corazones

En las imágenes se observa a Nilta de Lima, de 87 años, entrando con cautela a la habitación donde su esposo, Benedicto de Lima, permanecía internado por una fuerte neumonía que había comprometido sus vías respiratorias.

Cuando él la ve, se le ilumina el rostro y exclama emocionado: “¡Hola, mi amor!”. Ella se acerca, le pide que se tranquilice, acaricia su cabello y le da un beso en la frente.

Instantes después, Benedito cierra los ojos y, de acuerdo con el relato de la familia, muere en los brazos de la mujer con la que compartió 68 años de su vida.

Para los médicos y parientes, fue como si hubiera esperado únicamente ese reencuentro para poder irse en paz.

Aunque el hecho ocurrió en 2025, el video comenzó a circular masivamente en redes sociales en marzo del 2026, impulsado por cuentas de Brasil y otros países.

Comentarios como “Esto es lo más bello y triste que he visto en mi vida” o “Es bellamente simbólico y romántico” se multiplicaron entre usuarios que veían en la escena una prueba de amor inquebrantable.

El clip fue difundido inicialmente por Maria Paula, nieta del matrimonio. Según contó después al medio brasileño Metrópoles, recortó el video cuando notó que él ya no respondía, y solo más tarde comprendió que había registrado su despedida definitiva.

Reportes de medios brasileños indican que Benedito y Nilta se conocieron cuando él era profesor y ella su alumna, y que desde entonces permanecieron juntos hasta el final.

De ese matrimonio, que se extendió por casi siete décadas, nacieron hijos, nietos y bisnietos, quienes hoy comparten en redes fotos y recuerdos del abuelo como una forma de homenajearlo.

Para la familia, la manera como se fue lo resume todo. “Se despidió de todos y esperó a que llegara mi abuela. Ella le dio un besito y, minutos después, falleció. Fue una hermosa manera de irse”, agregó Maria Paula.