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Hombre de 90 años esperó a que llegara su esposa para morir en paz; sus últimas palabras estremecieron a todos

La despedida de la pareja, que compartió 68 años de matrimonio, se volvió viral en redes sociales

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Por Fátima Jiménez
Hombre brasil
Nilta y Benedicto estuvieron casados durante 68 años. Su despedida se hizo viral en redes sociales, pues él la esperó para morir entre sus brazos. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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