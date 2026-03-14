Influencer costarricense lanza llamado sobre tema tabú entre hombres: ‘Es hora de romper ese ego’

El reconocido streamer y DJ Keiz realizó un video de concientización sobre un tema del que muchos hombres temen hablar. No solo abordó el silencio social, sino que enfatizó en que los varones suelen tardar en actuar médicamente cuando presentan algún problema relacionado.
Se trata de su cita con el urólogo: “Quiero que sepan que este video está 100 % dedicado a todos los hombres que les da miedo o les da vergüenza por tabúes o por lo que sea, o hasta por el ego de más de uno, para revisarse lo que vendría siendo los testículos”, explicó.
En su video dio a conocer la dura historia de un conocido de su familia. “Hace no mucho un conocido de la familia salió diagnosticado con cáncer testicular; por lo tanto, creo que es algo a lo que todos estamos expuestos. Siento que es algo que entre hombres no se habla. Siento que se trata como un tabú”, afirmó el creador de contenido.
Además, a modo de regaño, les habló a sus seguidores, quienes en su mayoría son jóvenes.
“Ya estamos grandes y es hora de romper ese ego tan frágil que tienen algunos. Y no los juzgo, yo también lo tuve, no me he revisado en años. Así que, maes, sinvergüenza, es su cuerpo. Por favor, revísense bien y, si sienten algo, no duden, por favor, en acudir a un profesional”, finalizó su mensaje.