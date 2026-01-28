Influencer costarricense vivió pesadilla que nadie quisiera en aeropuerto de Madrid

Celeste Rodríguez viajó a Europa junto a Keiz, su novio, con el propósito de disfrutar de la nieve.

Celeste Rodríguez, creadora de contenido costarricense, vivió una de las situaciones más incómodas y tensas que puede pasar una persona en un aeropuerto. Así lo dio a conocer en un video publicado este martes 27 de enero, donde cuenta a sus seguidores que perdieron su maleta en Madrid.

La joven está de viaje en Europa con su novio, el streamer Keiz, y narró la tensión que vivió al saber que sus pertenencias fueron enviadas a otro lugar. Celeste, en un inicio, esperaba que su maleta llegara junto con la de Keiz al aeropuerto de Barajas, en Madrid; pero pasaron 20 minutos desde que las maletas dejaron de pasar y tuvo que ir a atención al cliente.

Recordó que, antes de viajar, el vuelo iba muy lleno, por lo que debió mandar su maleta de mano (carry on) en bodega.

“La muchacha estaba en 7.000 cosas, imprimió una etiqueta, se la montó a mi maleta y me dio este papel... ¿Saben qué pasa? Que ahora llego a servicio al cliente y me dicen que la mandaron a Bolivia, específicamente a Cochabamba”, afirmó con gran molestia.

“Me parece demasiado irresponsable que vendan a tope los vuelos y luego uno tenga que ver qué hace para recuperar la maleta o no... Lo que a mí me tiene molesta es que, cuando usted compra su boleto para viajar, le incluye el carry on en cabina y el bulto; luego ellos sobrevenden, me mandan a la bodega y pasa esto”, dijo.

Horas después lograron recuperar su equipaje, pero no llegó como esperaba, ya que afirmó que estaba golpeada: “Me la ensuciaron toda y está como truncado el zipper”, explicó.

Rodríguez y su novio han tenido un viaje muy atropellado en el viejo continente, ya que antes de perder su maleta se habían quedado encerrados en un tren que se apagó a medio viaje.