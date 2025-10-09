Influencer costarricense sobre su pérdida de peso y el odio que recibe por eso: ‘No estaba lista para las redes sociales’

“¿Por qué estoy tan flaca? ¿Qué está pasando conmigo?”, así inició la influencer costarricense Celeste Rodríguez un video en el que, sin tapujos, se sinceró ante la ola de comentarios negativos que ha recibido sobre su apariencia.

Rodríguez aseguró que tenía previsto ignorar el tema, pero que decidió hablar públicamente porque le han levantado falsos, quiere romper con lo normalizada que está la agresión hacia los cuerpos ajenos y por su naturaleza transparente al compartir su vida.

De acuerdo con la creadora de contenido, todo empezó hace unos seis u ocho meses, cuando, de forma masiva, cientos de usuarios empezaron a emitir juicios hostiles sobre su físico.

“Las personas me han llenado los videos de comentarios diciendo que me veo sumamente desarreglada, que estoy en vicios, que estoy mal de la salud. Por eso es que yo quiero aclarar algunas cositas”, comentó.

La influencer confesó, según sus palabras, que se “descuidó completamente” luego de una temporada difícil a nivel emocional.

“Dejé de comer. Comía una vez al día, no lograba hacer mis cosas, no lograba grabar. Para mí todo estaba mal”, relató

Celeste explicó que vivió uno de sus miedos más grandes con la muerte de su perrito, en abril de este año.

Celeste Rodríguez detalló que la muerte de su perrito la golpeó muy fuerte a nivel emocional. (Instagram)

Además, reveló que la exposición a las redes sociales también le pasó factura a nivel psicológico y que cedió a que las apreciaciones de los demás determinaran su autopercepción.

“Algunos de ustedes me dijeron que yo no estaba lista para estar en redes sociales. Y yo les soy honesta; definitivamente no. Definitivamente, no estaba lista para estar en lo que se han convertido las redes sociales en la actualidad”, expresó.

“Como persona de 21 años no estaba lista para que mi vida fuera tan pública y para recibir tantos comentarios tan negativos hacia mí. Llegó un momento en el que estaba perdida”, añadió la creadora de contenido.

Posteriormente, rechazó que por ser figura pública deba aguantar los ataques personales y enfatizó en que quiere utilizar su plataforma para visibilizar el impacto negativo que tienen los comentarios inadecuados.

“¿En qué momento se normalizó tanto que alguien venga a comentar sobre su físico, sobre si usted está bien o mal, sobre su peso? No es justo que yo vea que como sociedad nos estamos convirtiendo en una mierda y yo me quede callada”, afirmó tajante.

Finalmente, en un segundo video, detalló que está implementando cambios en su vida en pro de su bienestar. Según compartió, está trabajando con una nutricionista y empezará a entrenar en un gimnasio.