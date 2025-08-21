Influencer Celeste Rodríguez revela por qué se ve triste en sus videos: ‘Son muchos golpes que no esperaba’

La creradora de contenido Celeste Rodríguez se refirió a su estado de ánimo por medio de su Instagram.

La influencer costarricense Celeste Rodríguez se desahogó con sus seguidores y habló con sinceridad sobre su estado emocional.

Rodríguez abordó el tema a través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. Fue ahí donde un seguidor le consultó si se encontraba bien, ya que la notaba con un semblante triste.

Ante la inquietud, la hermana del reconocido tatuador Max Rodríguez respondió: “No es secreto para nadie, yo se los había dicho hace un par de meses, que no está siendo mi año. No ha sido un año para nada fácil, hace como dos meses tuve la pérdida de mi perrito”, mencionó Rodríguez.

La joven explicó que, desde la muerte de su perrito Simón, enfrenta un proceso de duelo constante. “Son muchos cambios. Muchas cosas distintas. Muchos golpes que no me esperaba”, agregó.

Simón, el perrito de Celeste Rodríguez, falleció en abril. Desde entonces, ella vive en un duelo diario. (Instagram /Tomada de redes sociales)

Pese a ello, Celeste aseguró que no ha perdido la motivación: “Intento siempre transmitirle la mejor energía. Mientras me voy recuperando ahí voy haciendo lo que puedo”, concluyó.

El perrito de Celeste falleció el 25 de abril de 2025 tras luchar contra una enfermedad cuya naturaleza no trascendió.

“Dicen que el cuerpo es algo material y que el alma perdura y eso es lo que quiero pensar, que mi bebé hermoso está acá de alguna forma conmigo”, escribió Rodríguez en aquel momento.

El can llegó a su vida en febrero de 2020, cuando aún era un cachorro.

