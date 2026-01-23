Influencers costarricenses quedaron atrapados en tren de Madrid: ‘Es lo más espeluznante que me ha pasado’

Celeste Rodríguez y Keiz, creadores de contenido, vivieron uno de los momentos más inesperados de su viaje en tierras europeas. Ellos quedaron atrapados en un tren en Madrid, España, y grabaron el momento en sus redes sociales.

“Son las 12 p. m. y se nos acaba de apagar un tren, no pasa nada, tocamos alarmas y no pasa nada, solo estamos Keiz, yo y dos personas más”, explicó Celeste en el video.

Los influencers mostraron el tren apagado, sus intentos de abrir las puertas y tocar las palancas de emergencia, pero nada sucedía. Además, mostraron que otras de las personas que estaban en el tren estaba completamente dormida.

“Ni siquiera nos dicen nada, todo está cerrado y es como si nos hubiéramos quedado sin luz, es lo más creepy (espeluznante) que me ha pasado en la vida”, afirmó Rodríguez en su video.

Todo eso sucedió a tan solo cinco paradas de bajarse de su destino final.

Horas después, Celeste confirmó que estaban bien. “Estamos vivos”, dijo.

Mientras tanto, su novio, el streamer Keiz, dijo en los comentarios de la publicación que no volverá a subirse en un tren en Madrid.

Recientemente, los trenes en esa ciudad española han tenido varios accidentes reportados. El más impactante sucedió hace apenas unos días, cuando el descarrilamiento de dos vagones de un tren de alta velocidad provocó el choque contra otro tren, dejando como saldo 45 personas fallecidas y centenares de heridos.