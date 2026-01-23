Viva

Influencers costarricenses quedaron atrapados en tren de Madrid: ‘Es lo más espeluznante que me ha pasado’

Los creadores de contenido vivieron momentos de angustia, ya que tocaron las alarmas y no sucedía nada

Por Fiorella Montoya
Los creadores de contenido costarricenses Celeste Rodríguez y Keiz quedaron atrapados en un tren en Madrid, España.
Celeste Rodríguez y Keiz mostraron el tren casi vacío y parado. (Instagram /Instagram)







