Accidente de tren en España: investigadores apuntan a carril fracturado como posible causa de la tragedia

Fractura en un carril en una soldadura sería la causa preliminar del descarrilamiento que dejó 45 muertos el fin de semana

Por AFP
Personal de emergencia trabajando después de un accidente de tren en Adamuz, sur de España, el pasado 18 de enero. Fotografía:
Personal de emergencia trabajando después de un accidente de tren en Adamuz, sur de España, el pasado 18 de enero. Fotografía: (-UGC/AFP)







Accidente de tren EspañaAdamuzCIAFCarril fracturado
