Dos accidentes en 48 horas siembran dudas sobre la seguridad de los trenes en España

Imagen tomada este 21 de enero de un tren regional la mañana siguiente a su colisión contra un muro derrumbado, con un saldo de una persona muerta y cinco heridas graves, entre Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, cerca de Barcelona. Fotografía:

Madrid. Dos accidentes ferroviarios ocurridos en menos de 48 horas en España reavivaron el debate sobre la seguridad del sistema de trenes y motivaron al sindicato de maquinistas Semaf a convocar tres días de huelga para el 9, 10 y 11 de febrero, informó el grupo este jueves.

“Apenas dos días después de la tragedia de Adamuz”, en la que murieron 43 personas, un nuevo siniestro se cobró otra vida el martes en Cataluña, cuando un muro cayó sobre la vía y provocó un choque con un tren de corta distancia cerca del municipio de Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Según informó Protección Civil, el accidente ocurrió alrededor de las 9 p. m. (hora local). En el hecho murió el conductor del tren y 37 personas resultaron heridas.

Las primeras hipótesis apuntan a que el muro se desprendió a raíz del temporal de lluvias que afectó la región en los últimos días, lo que habría impactado directamente contra el convoy.

Tras el choque, la circulación de trenes de corta distancia en Cataluña quedó suspendida, debido a los efectos del temporal en la infraestructura, informó el gestor de la red Adif.

En un comunicado, el sindicato Semaf calificó los accidentes de Adamuz y Gelida como “un punto de inflexión” y exigió “todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, respondió que respeta el estado de ánimo de los maquinistas, aunque no comparte que una huelga general sea la mejor forma de canalizar sus preocupaciones. También expresó su “confianza en el sistema ferroviario español”.

El país sigue conmocionado por el choque del domingo en Adamuz, Andalucía, donde dos trenes con alrededor de 500 pasajeros colisionaron y dejaron decenas de fallecidos.

Este miércoles fue hallado otro cuerpo, lo que elevó a 43 el número de víctimas mortales. Además, 31 heridos permanecen hospitalizados, seis de ellos en cuidados intensivos.

Los gobiernos central y regional andaluz anunciaron que las víctimas recibirán un “homenaje de Estado” el 31 de enero en Huelva, ciudad de donde provenían muchos de los fallecidos.

La investigación sobre el accidente de Adamuz continúa.

Las autoridades descartaron inicialmente un exceso de velocidad o un error humano y ahora centran el análisis en el estado de la infraestructura y el material ferroviario.

España cuenta con una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo, con 4.000 kilómetros, solo superada por la de China, y durante años ha sido considerada un símbolo nacional de modernización del transporte.