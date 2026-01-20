Nuevo accidente ferroviario en España deja un fallecido y cuatro heridos

Un muerto y cuatro heridos en accidente del tren en España. (Imagen con fines ilustrativos).

Barcelona, ​​España. Al menos una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas de gravedad tras el choque de un tren de cercanías con un muro que cayó sobre las vías cerca de la localidad de Gélida, a unos 40 km de Barcelona, ​​informaron este martes los bomberos.

“Hay cuatro [heridos] tumbas y una persona que ha resultado finalizada”, indicó a los periodistas el jefe de intervención de los bomberos catalanes, Claudi Gallardo.

Según indicó Rodalies de Catalunya, la empresa pública que gestiona la red de cercanías catalana, el fallecido era un trabajador de la compañía.

El incidente se produjo poco después de las 21H00 locales (20H00 GMT), cuando un tren de cercanías de la línea R4 que se dirigía a Barcelona chocó contra un muro cerca de la localidad de Gélida, unos 40 km al oeste de la capital catalana.

La mayoría de las 37 personas que requirieron algún tipo de asistencia se encontraron en el primer vagón del tren, el más dañado, explicó Gallardo.

De acuerdo con el gestor de la red Adif, la caída del muro sobre las vías se produjo una causa del temporal de lluvias que afectó en las últimas horas a gran parte de esta región del noreste de España.

En un mensaje en X, Adif indicó igualmente que “mantiene suspendida la circulación ferroviaria” en las líneas de cercanías catalanas “ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura”.

Los Servicios de Emergencias indicaron que desplazaron hasta la zona a 20 ambulancias, además de 35 dotaciones de bomberos.

Este nuevo incidente ocurre mientras España todavía se encuentra bajo la conmoción por el grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en Andalucía, en el sur del país, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron dejando, al menos, 42 fallecidos.