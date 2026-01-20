El Mundo

Nuevo accidente ferroviario en España deja un fallecido y cuatro heridos

El suceso ocurrió en Barcelona, en la comunidad autónoma de Cataluña, pocos días después del accidente ferroviario en Andalucía que dejó 42 personas fallecidas.

Por AFP y Sebastián Sánchez
Al menos 10 personas han muerto después de que un tren descarrilara el 18 de enero de 2026 en la provincia de Córdoba, al sur de España, tras una colisión con otro tren, según informó un portavoz de la policía a la AFP
Un muerto y cuatro heridos en accidente del tren en España. (Imagen con fines ilustrativos). (THOMAS COEX/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

