España promete transparencia tras el accidente ferroviario que deja al menos 40 muertos en Andalucía

El choque entre dos trenes en Andalucía dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos. El gobierno español promete esclarecer las causas con absoluta transparencia.

Por AFP
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participa en la mesa redonda "Revitalizar la cooperación internacional para el desarrollo", celebrada en el marco de la Cuarta Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo, en Sevilla, el 1.º de julio de 2025. La conferencia de la ONU en España busca dar un nuevo impulso a un sector afectado por severos recortes en la ayuda exterior, con repercusiones en la lucha de los países pobres contra el cambio climático. (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
El presidente Pedro Sánchez anunció tres días de luto oficial. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







