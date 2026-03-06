Viva

‘No tengas miedo’: la estremecedora frase que escuchó una mujer antes de morir en un tobogán extremo… y todo quedó grabado

Las personas presentes corrieron a auxiliarla y la trasladaron en un vehículo para recibir atención, pero falleció durante el trayecto

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Colombia
Ella era Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, quién faleció en el lamentable accidente. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AccidenteMuerteTobogán extremoColombiaYuris Cristel Camila García Manrique
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.