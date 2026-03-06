‘No tengas miedo’: la estremecedora frase que escuchó una mujer antes de morir en un tobogán extremo… y todo quedó grabado

Un accidente ocurrido en Chinácota, Norte de Santander, Colombia, causó consternación. Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años y originaria de Tibú, murió tras sufrir un fuerte impacto mientras disfrutaba de una atracción acuática en un reconocido centro turístico de la zona rural.

El hecho se registró la tarde del jueves 5 de marzo en el establecimiento Entre Flores. Según testigos, la joven se lanzó por una estructura conocida como tobogán extremo, inaugurada recientemente en febrero.

De acuerdo con las versiones, el encargado de la atracción la habría impulsado mientras le decía: “No tengas miedo”. Segundos después, García Manrique perdió el control del colchón en el que se deslizaba e impactó contra parte de la infraestructura.

Los presentes corrieron a auxiliarla y la trasladaron en un vehículo hacia Cúcuta, pero falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

@redmasnoticias Colombia | "No tenga miedo": La última frase antes de una traged1a. Un video captó la última instrucción que recibió Yuris Cristel Camila García, de 28 años, antes de morir: "No tenga miedo". Segundos después de esa frase, el cojín inflable en el que se deslizaba por un tobogán salió disparado en una curva, provocando su caída al vacío desde más de cinco metros de altura. Aunque la joven, oriunda de Tibú, fue auxiliada inicialmente con vida, fall3ció durante el trayecto hacia el casco urbano de Chinácota debido a la gravedad de las lesiones. La familia de la víctima anunció una denuncia penal por fallas críticas en la seguridad y la atención de la emergencia, señalando que el establecimiento no contaba con ambulancia ni personal médico, lo que obligó a su traslado en un vehículo particular. Las autoridades ya disponen de los testimonios y el material audiovisual para establecer la responsabilidad legal del centro turístico ante las presuntas irregularidades y el posible intento de manipulación de los hechos denunciado por los allegados. ♬ sonido original - Red+ Noticias - Red+ Noticias

Dudas sobre la seguridad de la atracción

Según informes de Caracol Radio, varios visitantes habían manifestado previamente preocupación por las condiciones de seguridad del tobogán. Indicaron que una de las curvas del recorrido podría representar un riesgo, ya que carecería de la contención necesaria para controlar la velocidad al final del descenso.

Tras el accidente, las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar si la atracción cumplía con los requisitos técnicos y de seguridad exigidos por la normativa turística. También buscan establecer si el centro contaba con los permisos vigentes y los protocolos operativos adecuados para este tipo de actividades recreativas.

¿Qué dijo el establecimiento?

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, Entre Flores lamentó lo ocurrido y aseguró que, tras el incidente, activó los protocolos de emergencia y asistencia previstos para este tipo de casos.

“Entre Flores manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos”, señaló la empresa.

El centro turístico afirmó que su prioridad siempre ha sido y seguirá siendo el bienestar de sus visitantes.

“Por respeto a la memoria de la víctima y a la reserva de la investigación en curso, nos abstenemos de emitir declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe oficial”, agregó.

Además, en sus redes sociales, la empresa limitó los comentarios para impedir que los usuarios dejaran reacciones u opiniones en las publicaciones recientes.