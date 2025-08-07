Exbailarina de Teletica hizo peligroso reto viral y casi sufre un accidente: vea lo que pasó

Hace unos días trascendió que una famosa influencer sufrió una fractura de cadera después de intentar realizar un reto viral, conocido en el mundo de las redes sociales como Stiletto Challenge.

En dicho reto, las personas tratan de emular una pose del videoclip High School, de la cantante Nicki Minaj, usando tacones altos.

El desafío consiste en usar este tipo de calzado, sostenerse en un solo pie y cruzar una pierna sobre la otra mientras se está agachado, pero todo sobre una estructura alta (como una mesa o una silla).

La creadora de contenido rusa Mariana Barutkina lo realizó sobre una mesa y, además, se posó encima de un frasco de comida para bebé. Todo salió mal. Ella se cayó y se lesionó fuertemente. El diagnóstico médico fue una fractura por compresión y flexión en la columna, por lo que durante tres meses deberá usar un corsé ortopédico para su recuperación.

Pese al riesgo de este desafío viral, muchos creadores de contenido se han sumado al reto; una de ellas es la bailarina Yessenia Reyes, reconocida principalmente por ser una de las artistas recurrentes en programas como Mira quién baila y Dancing with the Stars, de Teletica.

Reyes compartió en sus redes sociales que logró realizar la pose mientras usaba zapatos de tacón alto sobre un pedestal y sosteniendo en uno de sus brazos a su perra Chassé.

Yessenia Reyes, exbailarina de Teletica, realizó el ' Stiletto Challenge', al estilo Nicki Minaj. (Captura de video)

La bailarina contó que hacer el reto fue “gracioso”, además de que solo necesitó dos intentos para lograrlo. Sin embargo, también narró que corrió un riesgo, ya que durante la grabación del video casi va a dar al suelo junto a su mascota.

“En una de esas sí me asusté, sí, casi terminamos en el suelo, pero era el momento de recordar para qué he entrenado todo este tiempo. Apreté mi abdomen y me quedé ahí como una gárgola, pero sí fue muy gracioso”, dijo la artista.

Yessenia Reyes cumple con peligroso reto viral

En tiempos de redes sociales, muchos se suman a estos desafíos para lograr seguidores y likes, pero siempre cabe la aclaración de que no todos pueden cumplirlos y que se han dado accidentes y hasta muertes por seguir tendencias de plataformas digitales.

