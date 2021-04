“Llegué a una playa en una isla, despilfarrando el dinero que guardé toda mi vida e hice algo que nunca había hecho a pesar de que soy una persona muy religiosa y dije: ‘Dios hasta aquí, no puedo más’ y lloré y le dije ‘si tienes un plan mejor que el mío házmelo saber, porque mi plan humano no funcionó, pero si tienes algo mejor para mí házmelo saber y, no se si me van a creer, pero pasó algo tan sagrado para mí que en un segundo todo el dolor, el rencor y la culpa que sentía desapareció y me quedé sin palabras”, relató Reyes.