“Aunque no estoy medicada (para el tema de la depresión), siempre he tratado de salir adelante con ayuda psicológica, con Dios y demás; son cosas que uno no lo comenta, porque la depresión a veces es vista como falta de agallas, como que usted puede salir de eso, que lo que le hace falta es fuerza y agarrarse de Dios. Tal vez las personas que tienen depresión me entenderán. Es una desmotivación, usted no quiere hacer nada, solo tiene ganas de llorar: me acuerdo de ir a trabajar en modo remoto e ir a hacer lo que tenía que hacer. Después de mucho tiempo, de unos meses para acá, me he sentido más plena y feliz y he entendido que estuve en depresión todo el año pasado”, confió Verónica, quien dice que en sus crisis ella no se tumba y que aunque puede trabajar, no se siente ella misma.