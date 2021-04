No te voy a negar que, incluso presentándome en Multimedios, tuve mucha nostalgia. Me alisté temprano como lo hacía todos los días para Giros. Salir de mi casa y no tomar la ruta de Repretel fue rarísimo, es como ‘wow: ahora sí es en serio, en serio me fui’. Luego de mi despedida vino Semana Santa y fueron días de vacaciones, hasta hoy lunes era otro día cotidiano laboral, y ya no soy parte de una empresa que por tantos años fue mi casa: eso no es sencillo.