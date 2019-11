Interesante una de sus reflexiones, que no se incluyen en la entrevista por falta de espacio, y es lo que concierne al relevo generacional de comunicadores en el país. “Uno nota que colegas de la vieja guardia tratan de ver a los nuevos periodistas por debajo del hombro, como diciendo ‘qué tiempos aquellos que no volverán’. Sí, es cierto que esos tiempos no volverán, pero uno tiene que respetar a las nuevas generaciones y los cambios que se han dado en lo tecnológico, en los enfoques sobre el periodismo... el uso de las redes sociales es más generalizado ahora. Más bien me pongo a pensar que si a muchos colegas de mi época les tocara ahora enfrentarse a todo ese cambio y esa corriente, probablemente no le podrían hacer frente. Lejos de criticar a las nuevas generaciones me parece que están aceptando un reto nuevo, que se están adaptando a una nueva corriente y forma de hacer periodismo”, puntualizó Castro.