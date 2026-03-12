Famosa influencer de 23 años muere por complicaciones médicas: el dolor que creyó era por ejercicio escondía algo mucho peor

Carol The Warrior, de 23 años, luchó durante meses por su salud; sin embargo, falleció tras someterse a diversos tratamientos.

La influencer colombiana Carolina Reyes, conocida en redes como Carol the Warrior, murió a los 23 años el miércoles 11 de marzo en Cali, tras una batalla contra el cáncer que compartió abiertamente con sus seguidores.

La familia de Reyes confirmó su fallecimiento a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de la influencer, donde acumulaba más de 200.000 seguidores.

En el mensaje, la describieron como “una guerrera, una persona brillante y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad que se le presentó” y pidieron discreción, empatía y amor para sus seres queridos en este momento de duelo.

También agradecieron a la comunidad digital por el cariño y apoyo que la joven recibió en vida y llamaron a despedirla con el mismo afecto con el que la acompañaron durante su enfermedad.

Emprendedora

Nacida el 23 de agosto de 2002, Dally Carolina Reyes Cáceres construyó una sólida comunidad en redes sociales a partir de su contenido sobre moda, estilo de vida, viajes y rutinas de ejercicio.

Bajo la marca Carol The Warrior, impulsó una boutique de ropa y accesorios que promocionaba desde sus plataformas, la se convirtió en parte central de su identidad como emprendedora digital.

Sus videos, fotografías y colaboraciones la posicionaron como una de las voces jóvenes más visibles del Pacífico colombiano, especialmente entre mujeres que encontraban en ella un referente de autoestima, fe y resiliencia.

Además de la moda y el fitness, Reyes compartía contenido sobre sus cambios de look, viajes —incluido uno reciente a Río de Janeiro— y acciones solidarias en fundaciones de la región, lo que reforzó el vínculo emocional con su audiencia.

En su última publicación, compartió una galería desde Brasil, con camiseta de ese país y el mensaje “todo bien”, una frase que hoy muchos de sus seguidores releen con nostalgia.

La inesperada enfermedad

Fue en octubre de 2025 cuando Carolina comenzó a contar que sentía fuertes dolores en el cuerpo, que inicialmente atribuyó al levantamiento de pesas y a sus entrenamientos habituales.

Ante la persistencia de las molestias, acudió a un hospital, donde los exámenes revelaron acumulación de líquido en los pulmones y la necesidad de una cirugía en el pecho para drenar varias bolsas de líquido.

Poco después, los médicos le diagnosticaron cáncer y la joven inició un tratamiento con quimioterapia, cuyos efectos —vómitos, falta de apetito, caída del cabello y pérdida de peso— describió sin filtros ante la cámara.

Pese al dolor, Reyes optó por convertir su proceso en una narrativa de resistencia: usó sus redes para agradecer el apoyo, expresar su fe en Dios y enfatizar que no pensaba rendirse, reforzando el apodo de “la guerrera” con el que se identificaba.

En diciembre de 2025, ya inmersa en los tratamientos, publicó un balance del año que definió como “el capítulo más difícil de mi vida”.

En ese mensaje, aseguró que 2025 fue el año en el que más lloró y sufrió, pero también aquel en el que más aprendió, porque la obligó a reconstruirse desde cero y a asumir que la vida no espera y que las personas que uno ama no siempre estarán.

Tras el anuncio del fallecimiento, las secciones de comentarios de sus publicaciones se llenaron de mensajes de incredulidad y despedida.

“Hay personas que nunca se van del todo, porque viven para siempre en lo que dejaron en nosotros”, escribió una usuaria, mientras otros fans resaltaban el ejemplo de fuerza y fe que Carol transmitió incluso en sus días más difíciles.