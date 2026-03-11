PANI denuncia a otros dos reconocidos influencers por presunto acoso a menores

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) denunció a dos influencers por presunto acoso a menores. Ambas denuncias se dieron a raíz de señalamientos públicos que trascendieron en redes sociales.

Los creadores, de apellido Álvarez y Ocón, y quienes acumulan cientos de miles de seguidores en redes sociales, fueron denunciados ante la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes.

El aparente delito por el que la institución denuncia a los creadores es el grooming, que está tipificado en el Código Penal desde el 2013 y que es sancionado hasta con cinco años de cárcel.

“El grooming es cuando una persona adulta acosa a una niña, niño o adolescente con fines sexuales por medio de redes sociales, videojuegos en línea o aplicaciones. Usualmente se hace pasar por una persona adulta o joven con el objetivo de ganarse la confianza de la víctima”, explicó la institución en un mensaje enviado a este medio.

“En el Código Penal se identifica como ‘seducción o encuentros con menores por medios electrónicos’. En el 2021 se firmó la ley número 10.020, que estableció un marco regulatorio para prevenir, combatir y sancionar este delito, así como aumentar las penas”, explicó el PANI.

Este es el cuarto caso en el que la institución denuncia a influencers por este aparente delito. La génesis de este caso se dio con el tiktoker Mike Blanco, quien fue señalado por enviar presuntos mensajes impropios a una menor de 13 años, mientras él tenía 20.

Tras la denuncia contra Blanco, otras mujeres, de forma anónima, han hecho públicos aparentes situaciones similares de parte de otros influencers.