Viva

Influencer viajó a ver a Punch, el monito viral, y reveló cuánto pagó: su precio le sorprenderá

El creador de contenido se mostró sorprendido por un detalle relacionado con los visitantes del zoológico

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Punch
El influencer Jhesús Arámburo compartió en sus redes sociales su experiencia visitando a Punch, el monito viral que se acompaña de un peluche. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PunchMonoJapón
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.