Influencer viajó a ver a Punch, el monito viral, y reveló cuánto pagó: su precio le sorprenderá

El influencer Jhesús Arámburo compartió en sus redes sociales su experiencia visitando a Punch, el monito viral que se acompaña de un peluche.

El influencer mexicano Jhesús Arámburo viajó a Tokio, Japón, con un objetivo muy especial: conocer a Punch, el monito que se volvió famoso en redes sociales por acompañarse de un peluche. Lo que pagó por verlo terminó sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

Jhesús contó y mostró a través de sus redes sociales que, al llegar al zoológico, pensó que el lugar donde estaría el monito estaría más alejado, pero se encontraba muy cerca de la entrada. Alrededor del recinto había una gran cantidad de personas observando al animal.

“Estuve una hora viéndolo, media hora estuvo durmiendo y luego estuvo solo. Pensé que solo en Latinoamérica había sido algo que nos apachurró el corazón, pero no, el 95% de las personas viéndolo eran asiáticos”, mencionó.

El influencer explicó que se conmovió profundamente al verlo y que le sorprendió descubrir que Punch también es una celebridad en Japón.

Además, reveló que pagó un total de 400 yenes (equivalentes a unos ¢1.200) por la entrada al zoológico de Tokio.

El bajo precio causó sorpresa entre sus seguidores, quienes pensaron que, debido a la viralidad del animalito, el costo sería mucho más alto.

“Qué privilegiado eres por tener la dicha de haberlo conocido. Gracias por compartir”, “Te amamos Punch” y “Gracias por el reporte” comentaron algunos internautas.

Conmovido, el creador de contenido añadió que el zoológico se encontraba a una hora de distancia del lugar donde se estaba hospedando.

“Amo los monos, independientemente de que se haya hecho viral. El monito sigue chiquito, así como lo ves en los videos”, reveló.

También contó que Punch aún no ha sido aceptado por los demás monos, aunque dijo que solo es cuestión de tiempo para que logre adaptarse.