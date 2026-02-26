Viva

Punch, el monito que conmovió al mundo con su peluche, vuelve a estremecer internet: vea lo que hizo ahora

El monito japonés volvió a cautivar con unos gestos enternecedores

Por Fátima Jiménez
Los cuidadores dieron a Punch cobijas, mantas y finalmente el peluche que ahora adopta como su madre sustituta.
Los cuidadores dieron a Punch cobijas, mantas y un peluche que adoptó como su refugio. (Archivo. )







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

