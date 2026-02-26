Punch, el monito que conmovió al mundo con su peluche, vuelve a estremecer internet: vea lo que hizo ahora

Los cuidadores dieron a Punch cobijas, mantas y un peluche que adoptó como su refugio.

El pequeño Punch, un monito japonés nacido en julio de 2025 en el zoológico de Ichikawa City, en Japón, volvió a derretir corazones en redes sociales gracias a un nuevo video en el que se le ve “despiojando” y limpiando con delicadeza a su inseparable peluche, como si fuera otro integrante de su grupo.

Punch fue rechazado por su madre poco después de nacer, por lo que los cuidadores del zoológico tuvieron que encargarse de su crianza y buscar una forma de compensar la ausencia de contacto materno.

Para darle consuelo y seguridad, el equipo le ofreció mantas y varios juguetes suaves, hasta que el pequeño eligió un peluche de orangután, de pelo largo y fácil de abrazar, que se convirtió en su “madre sustituta”.

Las primeras imágenes de Punch aferrado a su peluche, arrastrándolo por el recinto y durmiendo pegado a él, se hicieron virales y generaron una ola de empatía global hacia el mono y su historia de abandono y resiliencia.

El monito Punch volvió a enternecer el internet

Rechazó un nuevo peluche

Con el paso de los días, el uso constante desgastó el peluche, por lo que los cuidadores intentaron introducirle uno nuevo, igual, pero más limpio y esponjoso.

Sin embargo, Punch se resistió a cambiarlo: lo acercaron varias veces al nuevo juguete y él simplemente se aferró al viejo, dejando claro que no quería un reemplazo, sino el suyo.

En el video más reciente, la relación parece haber evolucionado: Punch ya no solo se refugia en el peluche, ahora también lo cuida.

Además, las imágenes más recientes lo muestran cada vez más cercano a otros jóvenes monos, e incluso bajo la aparente protección de un ejemplar mayor que suele permanecer cerca de él.

Especialistas del zoológico explicaron que los objetos de consuelo, como peluches, pueden ayudar a reducir la ansiedad en crías que han sufrido separación temprana, al ofrecerles algo que sostener, abrazar y “cuidar” mientras aprenden a relacionarse con sus congéneres.

En el caso de Punch, la escena en la que limpia a su peluche sugiere que ya no solo busca protección: también empieza a ofrecerla, un pequeño gesto que refleja cuánto ha avanzado en su proceso de adaptación.

Punch fue rechazado por su manada, pero se refugió en un peluche

