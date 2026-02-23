Ciencia

Cría de mono que se aferraba a un peluche es aceptada por su grupo en zoológico de Japón: vea el video

Punch superó el rechazo inicial y dejó atrás el aislamiento. Ahora aparece acompañada por un mono adulto en Japón

Por O Globo / Brasil / GDA
La cría que conmovió redes por aferrarse a un peluche ya forma parte de su grupo en un zoológico japonés.
La cría que conmovió redes por aferrarse a un peluche ya forma parte de su grupo en un zoológico japonés. (Ikea Japan Co/Facebook)







