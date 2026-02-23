Cría de mono que se aferraba a un peluche es aceptada por su grupo en zoológico de Japón: vea el video

La cría que conmovió redes por aferrarse a un peluche ya forma parte de su grupo en un zoológico japonés.

Una cría de mono de seis meses, que se volvió viral por aparecer abrazada a un peluche tras ser rechazada por su madre, fue aceptada por su grupo en el zoológico de Ichikawa, en Japón. Los videos más recientes muestran al animal acompañado por otros integrantes de la tropa, luego de varias semanas de intentos de acercamiento.

La cría, llamada Punch, aparece en nuevas imágenes junto a un mono adulto identificado como Onsing. En uno de los registros ambos escalan una estructura rocosa del recinto. El adulto sostiene a la pequeña mientras ella se apoya para subir. En otro video descansan apoyados contra una pared de piedra y se balancean de forma suave uno junto al otro.

Rechazo y apego al peluche

Punch nació en julio y fue rechazada por su madre poco después de nacer. El equipo del zoológico asumió su cuidado en un ambiente controlado. Las crías suelen permanecer aferradas a sus madres desde los primeros días de vida.

Para reducir el estrés, los cuidadores le ofrecieron mantas y juguetes. La pequeña desarrolló apego a un orangután de peluche, que comenzó a cargar de manera constante. Videos difundidos en redes sociales la mostraban durmiendo abrazada al juguete. En otras escenas sostenía el peluche mientras intentaba acercarse a otros jóvenes del grupo.

Após dias de rejeição, o pequeno Punch finalmente recebeu um pouco de amor. Hoje, um macaco adulto pegou o pequeno Punch e abraçou ele bem forte 🥹 pic.twitter.com/apWy9oZRVN — TrechoNews (@trechonews) February 20, 2026

Proceso de reintegración

El mes pasado, el zoológico inició un proceso gradual de reintegración del animal a la tropa. En un comunicado, la institución solicitó al público seguir el avance de la cría. El equipo explicó que se presentaron reprensiones típicas de la convivencia entre monos, sin señales de agresividad grave. También indicó que Punch mostró fortaleza mental y resiliencia ante la situación.

Los cuidadores dieron a Punch cobijas, mantas y finalmente el peluche que ahora adopta como su madre sustituta. (Captura de pantalla de X/Captura de pantalla de X)

La movilización en línea tomó fuerza con la etiqueta #HangInTherePunch. La campaña atrajo visitantes al zoológico. En uno de los días con mayor asistencia, más de cien personas se reunieron frente al recinto para observar el comportamiento de la cría y grabar imágenes.

Nueva etapa

Los nuevos videos muestran a Punch en brazos de Onsing y rodeada por otros miembros del grupo. Las escenas reflejan el cierre de un periodo de aislamiento y una etapa de mayor integración dentro de la tropa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.