La conmovedora historia de Punch, el monito rechazado por su mamá que encontró consuelo en un peluche

Punch, el macaco de seis meses que conquista corazones en el zoológico de Ichikawa, Japón.

Que el resto de los animales no se comporten como esperamos no es sorpresa, ni tampoco que nos conmuevan cuando no los entendemos tan bien. Además, la ternura solo llega cuando tiene que llegar y no admite razones. Y ternura es lo que inunda el zoológico de Ichikawa, Japón, desde hace unos días, cuando se hicieron virales las imágenes de uno de sus monitos más jóvenes.

Punch, el monito rechazado por su mamá que encontró consuelo en un peluche

De acuerdo con el medio local Chiba Nippo Online, Punch es un macaco japonés que nació a finales del año pasado en el Parque Zoológico y Botánico de Ichikawa (Ōmachi, ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio). Se hizo conocido hace unos días cuando la institución empezó a publicar adorables fotografías que lo muestran siempre con un pelucha de orangután que carga a todas partes. Se le puede ver abrazándolo, durmiendo con él y siempre en su compañía; cuando se inquieta o se asusta, se refugia con el peluchito, poco más grande que él.

A Punch le podría tomar varios meses ser aceptado por la manada en el zoológico de Ichikawa, Japón. (Captura de pantalla de X/Captura de pantalla de X)

El zoológico de Ichikawa publicó esta imagen diciendo: 'Todo el personal quedó muy sorprendido por la inesperada afluencia, que nunca antes habían experimentado'. (Ichikawa Zoo/Ichikawa Zoo)

La razón detrás del apego es algo triste, aunque común entre su especie. Según el medio, Punch nació en julio del año pasado y, posiblemente por tratarse de un primer parto, fue dejado de lado por su madre. “Como hacía mucho calor, los cuidadores lo trasladaron a la sombra y observaron la situación, pero al no ver reacción por parte de la madre, decidieron criarlo con alimentación artificial a partir del día siguiente”, explicaron en el parque.

Desde entonces, Punch es vigilado con paciencia, puesto que los otros monos de la manada tomarán su tiempo antes de empezar a aceptarlo. De hecho, algunos visitantes han capturado imágenes donde se ve que lo rechazan de plano, sin permitirle sumarse a sus juegos y aciacalamiento. Empero, parece que poco a poco lo dejan acercarse e incluso algunas monas mayores le han permitido sentarse a su lado.

Con la idea de uno de los encargados del parque, Takashi Yasunaga, nació el hashtag #がんばれパンチ (“¡Ánimo, Punch!”), en parte para recaudar donaciones para el zoológico y centro de conservación. Ya en el pasado, el mismo recinto había tenido problemas con la adaptación de Otome, en el 2008, que terminó integrándose con éxito a la manada.

El monito Punch se consuela con su peluche cuando los otros monos no lo dejan participar de sus juegps y mimos. (Captura de pantalla de X/Captura de pantalla de X)

De acuerdo con la literatura especializada, el rechazo de una madre a su bebé puede ocurrir en situaciones de estrés o cuando las condiciones no son óptimas. En este caso, al tratarse de una madre primeriza, es posible que no se sintiera cómoda con el parto y el recién nacido.

El cuidador responsable de Punch, Kōsuke Kano, dijo a Chiba Nippo Online: “No creo que sea sencillo, pero me alegraría que viva sano y, como Otome, pueda formar parte de la manada”.