La conmovedora historia de Punch, el monito rechazado por su mamá que encontró consuelo en un peluche

Que el resto de los animales no se comporten como esperamos no es sorpresa, ni tampoco que nos conmuevan cuando no los entendemos tan bien. Además, la ternura solo llega cuando tiene que llegar y no admite razones. Y ternura es lo que inunda el zoológico de Ichikawa, Japón, desde hace unos días, cuando se hicieron virales las imágenes de uno de sus monitos más jóvenes.
De acuerdo con el medio local Chiba Nippo Online, Punch es un macaco japonés que nació a finales del año pasado en el Parque Zoológico y Botánico de Ichikawa (Ōmachi, ciudad de Ichikawa, cerca de Tokio). Se hizo conocido hace unos días cuando la institución empezó a publicar adorables fotografías que lo muestran siempre con un pelucha de orangután que carga a todas partes. Se le puede ver abrazándolo, durmiendo con él y siempre en su compañía; cuando se inquieta o se asusta, se refugia con el peluchito, poco más grande que él.
La razón detrás del apego es algo triste, aunque común entre su especie. Según el medio, Punch nació en julio del año pasado y, posiblemente por tratarse de un primer parto, fue dejado de lado por su madre. “Como hacía mucho calor, los cuidadores lo trasladaron a la sombra y observaron la situación, pero al no ver reacción por parte de la madre, decidieron criarlo con alimentación artificial a partir del día siguiente”, explicaron en el parque.
Desde entonces, Punch es vigilado con paciencia, puesto que los otros monos de la manada tomarán su tiempo antes de empezar a aceptarlo. De hecho, algunos visitantes han capturado imágenes donde se ve que lo rechazan de plano, sin permitirle sumarse a sus juegos y aciacalamiento. Empero, parece que poco a poco lo dejan acercarse e incluso algunas monas mayores le han permitido sentarse a su lado.
Con la idea de uno de los encargados del parque, Takashi Yasunaga, nació el hashtag #がんばれパンチ (“¡Ánimo, Punch!”), en parte para recaudar donaciones para el zoológico y centro de conservación. Ya en el pasado, el mismo recinto había tenido problemas con la adaptación de Otome, en el 2008, que terminó integrándose con éxito a la manada.
De acuerdo con la literatura especializada, el rechazo de una madre a su bebé puede ocurrir en situaciones de estrés o cuando las condiciones no son óptimas. En este caso, al tratarse de una madre primeriza, es posible que no se sintiera cómoda con el parto y el recién nacido.
El cuidador responsable de Punch, Kōsuke Kano, dijo a Chiba Nippo Online: “No creo que sea sencillo, pero me alegraría que viva sano y, como Otome, pueda formar parte de la manada”.
日を増すごとに触れ合う個体も増えてきました。— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) February 12, 2026
また怒られることもありますが、ひとつひとつ群れとしてのルールを学びながら、パンチも馴染んできています。
パンチ含めサル山の仲間たちも暖かかく見守りください#市川市動植物園 #ニホンザル #がんばれパンチ pic.twitter.com/H20ZgMb7fo