¿A qué se debe? Los científicos no están muy seguros, pero indican que ya para cuando un primate llega a la pubertad, ya está listo para encontrar pareja, y el reconocer los rasgos faciales puede hacerle buscar a alguien que no esté dentro de su grupo familiar. No obstante, destacan que también es durante su niñez que están más vulnerables a la agresión o muerte a manos de adultos.