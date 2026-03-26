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La historia de Noelia Castillo Ramos, la joven que recibió la eutanasia pese a la lucha de su padre

El caso de una joven parapléjica de 25 años evidenció tensiones legales, familiares y sociales en torno a la eutanasia en España

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Por AFP
El procedimiento de eutanasia durará 15 minutos y se realizará en un hospital de Barcelona tras una extensa disputa legal familiar.
Una joven española recibió la eutanasia tras un proceso legal impulsado por su padre que intentó frenar la decisión. (Noelia Castillo Ramos/Captura)







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