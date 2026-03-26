La historia de Noelia Castillo Ramos, la joven que recibió la eutanasia pese a la lucha de su padre

Una joven española recibió la eutanasia tras un proceso legal impulsado por su padre que intentó frenar la decisión.

La española Noelia Castillo Ramos, de 25 años, murió este jueves tras recibir la eutanasia en un centro de Sant Pere de Ribes, a unos 40 kilómetros de Barcelona. El caso generó impacto en España debido a una prolongada disputa judicial impulsada por su padre para frenar el procedimiento.

La joven permanecía en ese centro desde hacía un tiempo. Medios locales y la televisión pública confirmaron su fallecimiento. La eutanasia se ejecutó luego de cumplir los requisitos legales establecidos en ese país.

Historia marcada por sufrimiento

Noelia quedó parapléjica en 2022 tras lanzarse desde un quinto piso en un intento de suicidio. Su vida estuvo marcada por situaciones complejas desde la infancia. En varios periodos estuvo bajo tutela de la administración debido a problemas familiares.

También relató episodios de agresiones sexuales y múltiples intentos de suicidio. En una entrevista televisiva emitida un día antes de su muerte, expresó su deseo de terminar con el dolor físico y emocional que enfrentaba.

Indicó que su familia no apoyaba su decisión. Señaló que buscaba descansar y dejar de sufrir. Afirmó que no pretendía convertirse en ejemplo para otras personas.

Ley de eutanasia y requisitos

España aprobó en 2021 la ley de eutanasia, que permite a pacientes con enfermedades graves e incurables solicitar ayuda para morir. La normativa exige condiciones estrictas.

El solicitante debe estar capaz y consciente. La petición debe presentarse por escrito. Además, debe confirmarse posteriormente. Una comisión de evaluación autoriza cada caso.

Datos del Ministerio de Sanidad señalan que 1.123 personas recibieron la eutanasia desde la entrada en vigor de la ley hasta finales de 2024.

Batalla judicial impulsada por el padre

El padre de Noelia inició una lucha legal para detener el procedimiento. Contó con el respaldo de la organización Abogados Cristianos.

El recurso presentado en agosto de 2024 logró suspender de forma temporal la eutanasia. El argumento central señalaba que la joven tenía problemas de salud mental que podían afectar su capacidad de decisión.

También sostuvo que existían indicios de un posible cambio de opinión. La organización calificó el caso como un suicidio asistido.

Durante una audiencia realizada el año pasado, la joven ratificó su voluntad de acceder a la eutanasia. Fue la primera vista de este tipo en España desde la aprobación de la ley.

Las instancias judiciales rechazaron detener el proceso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también desestimó las solicitudes. El padre continuó con recursos hasta el mismo día en que se ejecutó el procedimiento.

Reacciones y debate en España

El caso intensificó el debate en un país con fuerte tradición católica. La Conferencia Episcopal Española calificó la eutanasia como una derrota social. Señaló que la respuesta ante el sufrimiento debe centrarse en el acompañamiento y los cuidados.

Por su parte, la asociación Derecho a Morir Dignamente de Cataluña expresó preocupación por el uso de recursos legales para frenar procedimientos ya autorizados. Propuso ajustes en la ley para evitar dilaciones y limitar la intervención de terceros.

El caso de Noelia se convirtió en uno de los más mediáticos desde la entrada en vigor de la normativa.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.