El Mundo

Noelia Castillo: sus últimas palabras antes de la eutanasia que reabren el debate en España

La joven enfrentó un largo proceso judicial y decidió atravesar sola sus últimos minutos en un hospital de Barcelona

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Por La Nación / Argentina / GDA
Noelia Castillo
El caso de Noelia Castillo generó impacto en España por su historia, el fallo judicial y la discusión política sobre eutanasia. (Y ahora Sonsoles /Y ahora Sonsoles)







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