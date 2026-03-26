Noelia Castillo: sus últimas palabras antes de la eutanasia que reabren el debate en España

El caso de Noelia Castillo generó impacto en España por su historia, el fallo judicial y la discusión política sobre eutanasia.

Noelia Castillo Ramos murió este jueves a las 6 p. m. en un hospital de Barcelona tras recibir la eutanasia. La joven, de 25 años, expresó antes del procedimiento que “por fin podía descansar”. Su caso generó impacto en España por el proceso judicial y el debate público que provocó.

La decisión de acceder a una muerte digna se concretó luego de más de dos años de trámites legales. El proceso enfrentó la oposición de su padre. A pesar de esto, la justicia autorizó el procedimiento médico.

Castillo padecía una paraplejia del 74%. También sufría dolores constantes que describió como insoportables. En declaraciones previas, indicó que no resistía más el sufrimiento físico ni las secuelas emocionales que arrastraba.

El origen de su condición se remonta a octubre de 2022. En ese momento sobrevivió a una violación grupal. Luego intentó suicidarse. Ese hecho le causó lesiones irreversibles. Desde entonces atravesó rehabilitación y tratamientos sin lograr alivio.

Un proceso final en soledad

Uno de los aspectos más llamativos fue su decisión de enfrentar el final sin compañía. La joven pidió no ser observada durante sus últimos minutos de vida. Señaló que no quería que la vieran cerrar los ojos.

El procedimiento siguió un protocolo sanitario estricto en el Hospital Vall d’Hebron. El equipo médico administró tres fármacos por vía intravenosa. Primero indujeron un estado de sueño profundo. Luego provocaron un paro cardiorrespiratorio para evitar sufrimiento. El proceso duró cerca de 15 minutos.

Caso llegó al debate político

La historia de Castillo trascendió el ámbito médico. Su caso se discutió en el Congreso de España. La presidenta del órgano, Francina Armengol, defendió el derecho a la eutanasia. Por su parte, el partido Vox calificó el procedimiento como una ejecución.

La resolución judicial que permitió la eutanasia marcó un precedente legal. El fallo priorizó la decisión individual del paciente sobre la oposición familiar. Este criterio podría influir en casos similares en el futuro.

Antecedentes internacionales

El caso también recordó otros episodios a nivel global. Uno de los más conocidos fue el de Brittany Maynard en Estados Unidos en 2014. La joven decidió poner fin a su vida tras recibir un diagnóstico de tumor cerebral terminal. Su historia impulsó cambios legales sobre la muerte asistida en varios países.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.