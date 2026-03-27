El Mundo

Amiga intentó frenar la eutanasia de Noelia Castillo en España y desató fuerte polémica en redes

Una mujer llegó al hospital en Barcelona para impedir la eutanasia de su amiga, pero autoridades respetaron la decisión de la paciente

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El procedimiento de eutanasia durará 15 minutos y se realizará en un hospital de Barcelona tras una extensa disputa legal familiar.
Intento de última hora para frenar eutanasia en España falla. Caso de joven con paraplejia desata reacciones divididas en redes sociales. (Noelia Castillo Ramos/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNoelia Castillo RamosEutanasiaEspaña
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.