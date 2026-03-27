Amiga intentó frenar la eutanasia de Noelia Castillo en España y desató fuerte polémica en redes

Intento de última hora para frenar eutanasia en España falla. Caso de joven con paraplejia desata reacciones divididas en redes sociales.

Una joven española de 25 años, identificada como Noelia Castillo, murió mediante eutanasia el jueves 26 de marzo en una clínica de Cataluña. Minutos antes del procedimiento, una amiga llegó al hospital con la intención de persuadirla para cambiar su decisión, sin éxito.

La mujer, identificada como Carla Rodríguez, acudió al centro médico en Barcelona cerca de una hora antes de la intervención. Según registros difundidos por el medio OKDiario, ella lloró mientras solicitó acceso para ver a la paciente. Su objetivo era convencerla de desistir.

El personal de seguridad y la policía impidieron el ingreso. La decisión respondió a que la paciente, una persona adulta, había solicitado no recibir visitas en ese momento.

Rodríguez indicó que quería hablar con su amiga por última vez. También expresó que buscaba hacerla reconsiderar. La mujer llegó acompañada por su hija de 6 años.

Ambas mantuvieron contacto en el pasado. Coincidieron durante su etapa escolar en el centro Santa Eulalia. Con el paso del tiempo perdieron comunicación. La amiga conoció la situación por medio de las noticias y decidió trasladarse al hospital.

La situación provocó una reacción intensa en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la actuación de Rodríguez. Señalaron que no buscó a su amiga antes del día del procedimiento. Otros defendieron la decisión del hospital de respetar la voluntad de la paciente.

Noelia Castillo enfrentó una condición de paraplejia tras un intento de suicidio ocurrido años atrás. Desde entonces padeció dolores crónicos. Su caso derivó en un proceso judicial que se extendió por varios meses.

La eutanasia recibió autorización en 2024. Sin embargo, el procedimiento se detuvo por distintos recursos legales. Finalmente, la intervención se ejecutó tras resolverse las apelaciones.

En días previos, la joven manifestó su deseo de terminar con el sufrimiento. Indicó que enfrentaba dolor constante en la espalda y las piernas. También señaló dificultades para dormir y alimentarse. Explicó que no tenía motivación para realizar actividades diarias.

Además, la joven sostuvo que su familia no respaldaba la eutanasia. Aun así, reafirmó su decisión de poner fin a su vida bajo condiciones que consideraba dignas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.