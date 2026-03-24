Política

Diputado del PLN presenta proyecto para regular la muerte digna: ¿en qué se diferencia de la eutanasia?

El proyecto define derechos de pacientes terminales, regula decisiones médicas y propone reformas al Código Penal

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Por Lucía Astorga
El diputado Danny Vargas, del PLN, presidente de la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Danny Vargas, diputado del PLN, promueve proyecto para garantizar la muerte digna de personas con enfermedades terminales. (Asamblea Legislativa /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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