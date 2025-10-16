Uruguay aprueba ley de eutanasia por amplia mayoría en el Senado

Montevideo, Uruguay. - Uruguay aprobó este miércoles una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, tras un reflexivo y extenso debate en el Senado.
El Senado aprobó la norma titulada “Muerte Digna” con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes y así Uruguay se sumó a una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida.
En Sudamérica, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley.