Uruguay aprueba ley de eutanasia por amplia mayoría en el Senado

El regreso de un gobierno de izquierda en Uruguay permitió que la norma atascada hace años en el Senado, ahora pueda ser aprobada.

Montevideo, Uruguay. - Uruguay aprobó este miércoles una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, tras un reflexivo y extenso debate en el Senado.

El Senado aprobó la norma titulada “Muerte Digna” con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes y así Uruguay se sumó a una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida.

En Sudamérica, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley.