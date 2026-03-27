Revista Dominical

¿Desearía poder morir con dignidad? Esto es lo que busca nuevo proyecto de ley

Conozca el proyecto de ley sobre muerte digna y cómo funcionaría para ampliar los cuidados paliativos

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Por Julián Navarrete Silva
Una iniciativa de Ley busca darles algún tipo de opciones a personas con enfermedades incurables, degenerativas o con pronóstico de vida limitado.
Una iniciativa de Ley busca darles algún tipo de opciones a personas con enfermedades incurables, degenerativas o con pronóstico de vida limitado. (Wikicommons/La Nación)







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Iniciativa de Muerte dignaproyecto de ley 25.455Diputado Danny Vargas
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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