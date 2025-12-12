Festival de la Luz 2025: así va el montaje del espectáculo navideño en San José

La edición 2025 del Festival de la Luz realizó un importante cambio en el trayecto que recorrerán las bandas y carrozas.

Poco a poco el Festival de la Luz 2025 va tomando forma. Este viernes 12 de diciembre, en los alrededores de La Sabana, ya se ven las estructuras y montajes de las tarimas del tradicional desfile de carrozas y bandas.

La Nación realizó un recorrido por la ruta que realizarán los artistas en el festival y el lente del fotógrafo Alonso Tenorio registró cómo va quedando el montaje.

Es importante destacar que las vías en La Sabana estarán cerradas desde este viernes, a partir de las 11 p. m. Únicamente permanecerá habilitada la calle 42, correspondiente al costado este del parque, para tránsito controlado.

Las actividades del sábado inician a las 8 a. m. con el Band Fest que se realizará en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio). A la 1 p. m. empezará el pasacalles y a partir de las 6 p. m. el Festival de la Luz.

Como parte de los preparativos para el Festival de la Luz 2025, trabajadores avanzan con el montaje de tarimas y graderías alrededor del Parque Metropolitano La Sabana. (Alonso Tenorio)

Toldos de altura y tarimas especiales son las que se están montando en los alrededores de La Sabana, todo para que el público disfrute al máximo del Festival de la Luz 2025. (Alonso Tenorio)

Se están instalando graderías en algunos sectores del recorrido del Festival de la Luz, que se realizará en San José. (Alonso Tenorio)