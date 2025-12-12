Festival de la Luz 2025: así va el montaje del espectáculo navideño en San José

Poco a poco el Festival de la Luz 2025 va tomando forma. Este viernes 12 de diciembre, en los alrededores de La Sabana, ya se ven las estructuras y montajes de las tarimas del tradicional desfile de carrozas y bandas.
La Nación realizó un recorrido por la ruta que realizarán los artistas en el festival y el lente del fotógrafo Alonso Tenorio registró cómo va quedando el montaje.
Es importante destacar que las vías en La Sabana estarán cerradas desde este viernes, a partir de las 11 p. m. Únicamente permanecerá habilitada la calle 42, correspondiente al costado este del parque, para tránsito controlado.
Las actividades del sábado inician a las 8 a. m. con el Band Fest que se realizará en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio). A la 1 p. m. empezará el pasacalles y a partir de las 6 p. m. el Festival de la Luz.