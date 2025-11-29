Teletica prepara su transmisión del Festival de la Luz con un jugoso premio: conozca los detalles

Teletica iniciará su transmisión del Festival de la Luz a las 5 p. m. y la mantendrá al aire hasta cerca de las 10 p. m.

Teletica ya se prepara con cada detalle para llevar a cabo una transmisión especial en el Festival de la Luz 2025 el sábado 13 de diciembre. Canal 7 dio a conocer quiénes encabezarán la transmisión y, sobre todo, las sorpresas que tendrán para el público en un espectáculo cargado de luces, música y muchas emociones.

Guiselle Camacho, productora de Teletica para el Festival de la Luz, afirmó que la empresa se prepara desde enero para uno de los eventos más esperados por las familias costarricenses.

En esta ocasión, Teletica tendrá presentadores con roles muy importantes. “Los animadores van a ser encabezados por Édgar Silva, a él lo va a acompañar María Jesús Prada, que siempre tiene un rol de buscar muchos datos, estadísticas y cosas curiosas en la tarima principal junto con Nancy Dobles”, explicó la productora.

El resto del elenco lo completan Mauricio Hoffmann de De boca en boca, Thais Alfaro, de Buen día y Juan Carlos Zumbado, de Más que noticias. Ellos estarán a cargo de distribuirse entre las carrozas y el público, mostrando el lado más humano de esta transmisión.

Camacho afirmó que el año pasado buscaron despegarse un poco de la Navidad y acercarse más al concepto de luz, por ello enviaron a uno de sus televidentes a la Ciudad Luz, París, Francia.

El Festival de la Luz contará con cinco carrozas, 10 bandas y dos shows de piso. El espectáculo se podrá ver por Teletica. (Jorge Navarro)

Este 2025 las sorpresas continúan, ya que un televidente podrá ganarse un viaje. “Este año nuestra temática va centrada en las auroras boreales y, entonces, una de las cosas más atractivas que tenemos es que vamos a mandar a uno de nuestros televidentes a Islandia a ver auroras boreales”, explicó la productora.

Los televidentes podrán participar escaneando el código QR que salga durante la transmisión de ese día y participar por el viaje todo pagado para una persona.

Este año, el desfile se desarrollará alrededor del Parque Metropolitano La Sabana. La jornada iniciará desde temprano, con un festival de bandas a las 8 a. m. Posteriormente, a la 1 p. m. empezará el tradicional pasacalles que se extenderá hasta las 5 p. m.

El Festival de la Luz comenzará a las 6 p. m. con cinco carrozas, 10 bandas y dos espectáculos de piso. Para esta edición, se implementará por segundo año consecutivo un espectáculo de drones, en sustitución del juego de pólvora.

La transmisión de Canal 7 dará inicio desde las 5 p. m. y finalizará a eso de las 10 p. m.