Exparticipante de ‘Mira quién baila’ sufrió congojas durante el Festival de la Luz: esto fue lo que pasó

Durante las actividades previas al Festival de la Luz, el público fue sorprendido por una intensa lluvia que cayó en La Sabana.

Varias personalidades de la farándula costarricense disfrutaron este sábado del Festival de la Luz en los alrededores de La Sabana. Algunos participaron como presentadores de los canales de televisión, otros como público y otros como animadores del espectáculo. Pero uno de ellos, en especial, pasó muchas congojas durante su trabajo en el desfile.

Se trata de Neto Rangel, bailarín y DJ, quien fue estrella del programa Mira quién baila de Teletica y que también figura en el espacio Sábado feliz. Con su acostumbrado semblante positivo y alegre, Neto se tomó por el lado bueno el momento complicado que vivió durante su labor en el Pasacalles del evento.

En sus redes sociales, el brasileño publicó unos curiosos y divertidos videos en los que mostró cómo se llevó todo el aguacero que cayó por la tarde de este sábado en La Sabana, durante la realización de las actividades previas al espectáculo nocturno.

Neto Rangel se ganó el corazón del público en su paso por 'Mira quién baila' de Teletica. Este sábado se llevó una gran sorpresa durante el Festival de la Luz. (Lilly Arce)

Neto estaba trabajando como animador de una marca comercial y rodeó La Sabana en un vehículo, pero lo que no se esperaba era que la lluvia se hiciera presente en el evento. “Mañana oscura, tarde también. Aquí estamos, Festival de la Luz, baldazo cerrado. No pasa nada, esta lluvia es de bendiciones”, dijo con un semblante muy positivo.

Pese a su buen estado de ánimo, Neto no pudo contener la congoja que vivió durante la tarde. Incluso, en un momento se mostró con una capa de plástico para cubrirse del agua y aprovechó para ser gracioso y hasta irónico: “Esa vara de venir al Festival de la Luz y un solazo, no, no. Me cuadra así, todo el mundo mojado”, dijo entre risas.