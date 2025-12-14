Viva

Teletica marcó un hecho histórico en el Festival de la Luz: vea de qué se trató

Canal 7 buscó la manera de ser parte del recorrido del desfile navideño de una manera muy particular

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Teletica iniciará su transmisión del Festival de la Luz a las 5 p. m. y la mantendrá al aire hasta cerca de las 10 p. m.
En la transmisión de Teletica del Festival de la Luz fueron los presentadores Édgar Silva, María Jesús Prada, Thais Alfaro, Mauricio Hoffmann, Nancy Dobles y Juan Carlos Zumbado los encargados de llevarle las emociones al público que vio el desfile por televisión. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaFestival de la Luz
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.