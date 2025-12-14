Teletica marcó un hecho histórico en el Festival de la Luz: vea de qué se trató

En la transmisión de Teletica del Festival de la Luz fueron los presentadores Édgar Silva, María Jesús Prada, Thais Alfaro, Mauricio Hoffmann, Nancy Dobles y Juan Carlos Zumbado los encargados de llevarle las emociones al público que vio el desfile por televisión.

La cobertura del Festival de la Luz por parte de Teletica marcó este año un hecho histórico en la televisión costarricense. Con el cambio de ruta del tradicional desfile navideño, Canal 7 ideó una estrategia para no perder detalle del paso de carrozas y bandas que rodearon el parque La Sabana este sábado 13 de diciembre.

El trayecto cambió y, a diferencia de los años anteriores, la tarima de Teletica no se podía ubicar sobre la calle, posiblemente por el tamaño de las vías alrededor del parque josefino. Por eso, la producción del canal fue más allá y montó una tarima sobre una estructura que la elevó siete metros del suelo.

Las carrozas y bandas del Festival de la luz desfilaron debajo de la impresionante tarima que montó Teletica para la cobertura. (Captura de video)

De esta forma, los presentadores de la transmisión verían el paso de carrozas y bandas pasar por debajo de ellos. Era como un puente por donde pasó el Festival de la Luz.

De acuerdo con información suministrada a La Nación por Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, la tarima contó con nueve metros de ancho y seis pantallas led. Durante la transmisión de Canal 7 del desfile navideño se vio a los conductores Édgar Silva, María Jesús Prada, Mauricio Hoffmann, Thais Alfaro y Juan Carlos Zumbado subir y bajar de la estructura.

Así se veía la estructura de la tarima de Teletica el viernes por la tarde, mientras los trabajadores estaban montándola sobre las calles de La Sabana previo al Festival de la Luz. (Alonso Tenorio)