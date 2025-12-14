El Festival de la Luz venció a la incertidumbre y llenó La Sabana de magia y color

Una vez más, el Festival de la Luz llenó de ilusión a miles de costarricenses que asistieron al evento tradicional de la Navidad en San José. Este año hubo cambios de recorrido y polémicas, pero nada de eso apagó la alegría.

El Festival de la Luz 2025 estrenó recorrido este 2025 con luces, colores y mucha emoción. Esta celebración se llevó a cabo en medio de polémica por bandas que abandonaron la participación y por la ubicación del desfile, pero todo esto quedó atrás cuando La Sabana se llenó de miles de personas esperando ver el ansiado show que se volvió tradición en fin de año.

La tendencia horas antes de que iniciara el recorrido era ver capas, cobijas y hasta ropa tendida sobre las barandas que separaban al público de las agrupaciones musicales, las carrozas y los grupos de baile. La lluvia cayó sobre la tarde y quienes madrugaron para tener un mejor lugar se llevaron la peor parte, pero eso no los detuvo.

“Todo sea por los niños y porque ellos disfruten”, dijo una de las madres que se encontraba cambiando a su pequeña para disfrutar con calma y sobre todo, sin frío.

Así se vive el Festival de la Luz 2025

Las sillas, el pollo asado, los termos de café y hasta un colchón que terminó desinflado fueron parte de las preparaciones de familias de hasta 10 integrantes que se dieron cita, ya sea por costumbre o por primera vez disfrutando el festival que por años ha llenado de luz la capital.

Otros incluso acamparon en el lugar desde las 6:30 p. m. del día anterior y aunque en algún momento pensaron en retirarse porque había poca gente a diferencia de años anteriores, decidieron quedarse y gozar del show que estuvo cargado de sorpresas.

Mientras tanto, las aceras se iban llenando poco a poco con guantes, abrigos gruesos de Navidad, gorros para cubrirse del frío y una que otra camisa de Liga Deportiva Alajuelense que esta misma se enfrentó a Liberia en el estadio Alejandro Morera Soto.

Músicos y artistas de las bandas y grupos de espectáculos son los más emocionados por participar cada año en el Festival de la Luz. Horas y horas de ensayo y preparación culminan con sus shows en el desfile navideño. (Mayela López)

Aunque la incertidumbre fue parte de los sentimientos que embargaron a los asistentes; un par de familias consultaron a esta periodista cuál era el recorrido, por dónde salían las bandas y si estaban bien ubicados para ver todas las agrupaciones.

La respuesta era que sí, todos los asistentes observaron a las 10 bandas, cinco carrozas resguardadas por cuatro bomberos cada una y tres espectáculos; sin embargo, la confusión llegó por el cambio en el recorrido, ya que hubo dos salidas: Oeste Pavas y Este Paseo Colón.

Los ganadores del Festival de la luz Bandas: Primer lugar/Banda que más brilló: Banda CEDES Don Bosco

Segundo lugar: Banda Comunal de Orotina

Tercer lugar: Banda Comunal La Fortuna. Carrozas: Primer lugar / Carroza que más brilló: Instituto Costarricense de Electricidad - ICE Kölbi

Segundo lugar: Banco de Costa Rica

Tercer lugar: Junta de Protección Social

Los vendedores hacían de las suyas esperando que todavía quedara dinero del aguinaldo de algunos o bueno, la quincena recién depositada.

“Lleve la navideña”, gritaban algunos vendedores de lotería, otros trataban con bancos, globos y hasta diademas con luces de colores.

Noche mágica en La Sabana

Al iniciar el espectáculo las nubes se disiparon y el cielo provocó una noche perfecta para disfrutar en el lugar o fuera de él, ya que algunos hasta videollamada le realizaron a sus seres queridos para que no se perdieran ni una sola banda.

La empresa Kolbi destacó en el Festival de la Luz 2025 con esta carroza llamada 'Mágica ciudad del futuro' que hizo alusión a la tecnología y el brillo. (Mayela López)

Otros cantaron feliz cumpleaños y con gritos y aplausos disfrutaban de la magia, el brillo, el humo y los personajes de fantasía, algunos con trajes cargados de luces u otros con tonos metálicos que llamaban la atención de grandes y pequeños.

Uno de los momentos favoritos de los asistentes llegó con el espectáculo de drones que se vio en el cielo. Santa y el niñito Jesús se unieron mientras los ojos de los asistentes se iluminaban y grababan el momento memorable. Los niños gritaban y saludaban a los personajes que pronto pondrían regalos bajo el árbol que hay en sus hogares, según las tradiciones de cada familia.

La carroza de la Junta de Protección Social llamó la atención por sus detalles divertidos, colores y miles de pequeñas luces que iluminaron La Sabana. (Mayela López)

Los más grandes también tuvieron un momento de nostalgia cuando el show mostró en el cielo la representación de un pesebre que sin duda tocó el corazón navideño de los asistentes, quienes gritaron de la emoción.

Las canciones Jugo de piña y Es Navidad se robaron el show, algunos bailaban en la acera, otros cantaban y muchos solo observaban lo que sucedía frente a sus ojos. El Festival de la Luz, como dice la canción oficial, llenó San José de una noche de alegría cargada de ilusiones, nostalgia y el disfrute de miles.

El cielo de La Sabana se llenó con 1.000 drones que iluminaron la noche del Festival de la Luz con un espectáculo que fascinó a grandes y pequeños. (Mayela López)

El Banco Nacional optó este año por un diseño infantil muy creativo para presentar su carroza en el Festival de la Luz 2025. (Mayela López)

Belleza, experiencia y mucho brillo fue lo que presentó la Banda de Acosta durante su participación en el Festival de la Luz. Fue una de las agrupaciones más aplaudidas de la noche. (Mayela López)