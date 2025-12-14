Viva

Festival de la Luz 2025: familia acampó 24 horas antes para tener la mejor vista

Una madre con sus gemelos y su hija de cinco años cumplió 10 años de tradición viendo el espectáculo navideño

Por Fiorella Montoya
Doña Mayra llegó desde el viernes para guardar campo y ver de la mejor manera el Festival de la Luz. Ella con su familia disfrutaron durante el día con las actividades previas al desfile nocturno. (Mayela López)







Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

