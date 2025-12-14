Festival de la Luz 2025: familia acampó 24 horas antes para tener la mejor vista

Doña Mayra llegó desde el viernes para guardar campo y ver de la mejor manera el Festival de la Luz. Ella con su familia disfrutaron durante el día con las actividades previas al desfile nocturno.

El Festival de la Luz 2025 convoca a miles de familias a disfrutar de carrozas, bandas y el ambiente navideño en San José. Para muchos, es un día que se espera con ansias todo el año, para otros es una tradición que ha perdurado por mucho tiempo.

Familia acampó 24 horas para tener buen el mejor espacio en el Festival de la luz

Ese es el caso de doña Mayra, residente nicaragüense que vive en barrio Purral y que sigue esta tradición desde que sus gemelos nacieron hace 10 años. La mujer, el día anterior de cada festival, acampa para lograr la mejor vista y comodidades para disfrutar del espectáculo.

“Tengo 10 años de asistir al evento, a ellos les gusta venir a acampar, dicen ellos, porque lo disfrutan mucho. Traemos sándwiches, cositas para picar y al día siguiente mi prima nos trae el resto de comidas”, explicó la mujer.

Doña Mayra afirma que este año le dio un poco de temor porque al llegar este viernes 12 de diciembre, no había muchas personas como en otros años, pero afirma que la Fuerza Pública la acompañó.

“Nos queríamos ir porque no vimos mucha gente y nos quedamos porque los niños no querían irse, me tuve que quedar y agarré valor con los policías. Ya esto es una tradición y participan mis gemelos de 10 y ahora la niña de cinco”, dijo.