Festival de la Luz 2025: la lluvia no detuvo la fiesta del Band Fest y el Pasacalles previo al desfile nocturno

El talento artístico fue el gran protagonista del Band Fest que se realizó en el Estadio Nacional en el marco del Festival de la Luz 2025.

Este sábado 13 de diciembre la lluvia de la tarde no impidió que cientos de personas vivieran con alegría el espectáculo previo al Festival de la Luz, que se realizará por la noche en los alrededores de La Sabana.

Así se vive el Festival de la Luz 2025

Desde muy temprano, el público se hizo presente en el Estadio Nacional (ahora INS Estadio) para disfrutar del Band Fest, en el que varias agrupaciones musicales presentaron lo mejor de su repertorio.

A eso de la 1 p. m. fue el momento de que los ticos vivieran y disfrutaran del tradicional Pasacalles, que se realizó también en las cercanías del Parque Metropolitano La Sabana. Música, bailes, disfraces, colores y mucha emoción fueron la tónica de este desfile, que es el preludio al recorrido de bandas y carrozas que engalanarán las calles de la capital.

A continuación, les compartimos algunas fotos de cómo se vivió la luz y la alegría este sábado de diciembre.

Durante el Pasacalles del Festival de la Luz lo que se vivió fue un ambiente de fiesta y algarabía en los alrededores de La Sabana. (Cortesía MSJ)

La música y la elegancia de los artistas fueron tónica durante las presentaciones de las bandas que engalanaron el Pasacalles del Festival de la Luz 2025. (Cortesía MSJ)

El Festival de la Luz es uno de los eventos más esperados del año por los cientos de artistas que participan no solo en el desfile nocturno, sino en las actividades previas para el entretenimiento del público. (Cortesía MSJ)

Una de las agrupaciones que participó en el Band Fest en el Estadio Nacional realizó una interpretación inspirada en La Guerra de las Galaxias. Ellos se pusieron una flor en el ojal para participar de las actividades previas al Festival de la Luz 2025. (Cortesía MSJ)

El baile y el sabor no podían faltar en el Pasacalles del Festival de la Luz que sirvió como abrebocas para que el público se mantuviera enérgico y feliz esta tarde del sábado 13 de diciembre en La Sabana. (Cortesía MSJ)

Los bailes típicos costarricenses también se hicieron presentes durante la tarde en los alrededores de La Sabana en las actividades previas al Festival de la Luz 2025. (Cortesía MSJ)

Niños y adultos se dieron la gran fiesta durante la lluviosa tarde de este sábado en La Sabana. Familias enteras esperaron varias horas para el inicio del Festival de la Luz. (Cortesía MSJ)