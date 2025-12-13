Sucesos

Lluvia y frío acompañarán a los asistentes al Festival de la Luz

Lluvias constantes y vientos de hasta 70 km/h marcan el pronóstico para este sábado

Por Christian Montero
edición numero 27 del tradicional festival de la Luz el Instituto Nacional de Seguros (INS) fue elegido como Mariscal del Festival de la Luz 2024, en conmemoración a sus 100 años
El Festival de la Luz se celebra esta noche con un nuevo recorrido al rededor de la Sabana, se esperan temperaturas bajas según el IMN. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Christian Montero

