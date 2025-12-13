Lluvia y frío acompañarán a los asistentes al Festival de la Luz

El Festival de la Luz se celebra esta noche con un nuevo recorrido al rededor de la Sabana, se esperan temperaturas bajas según el IMN.

Si está pensando en asistir al Festival de la Luz será mejor que incluya un suéter, una capa o sombrilla ya que de acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el frío y la lluvia marcarán las condiciones del tiempo en el Valle Central y otras partes del país durante el fin de semana.

Los vientos alisios acelerados y la inestabilidad en la atmósfera alta provocan un cambio significativo en las condiciones del tiempo en el país este fin de semana, según explicó la meteoróloga del IMN, Gabriela Chinchilla.

Durante la mañana de este sábado se registraron lluvias y aguaceros con tormenta en las regiones del Caribe y la zona norte, así como en el Valle Central y cordilleras de Guanacaste y Talamanca. En seis horas se acumularon entre 30 y 50 milímetros de lluvia en la provincia de Limón, especialmente en el Caribe Sur, mientras que en las llanuras de la zona norte los acumulados rondan los 30 milímetros.

El pronóstico indica para las próximas horas, vientos en el Pacífico Norte y el Valle Central con ráfagas previstas entre 30 y 50 kilómetros por hora, y máximos superiores a 70 kilómetros por hora en las cordilleras de Guanacaste y Talamanca.

En el Valle Central se prevé el ingreso constante de lluvias débiles y lloviznas hacia las zonas montañosas y partes bajas durante el día, especialmente en la mañana y la noche, lo que afectaría directamente el Festival de la Luz.

El IMN recomienda precaución por saturación de alcantarillado en lugares propensos a inundaciones, prevención por ráfagas de viento y su posible afectación de techos, cableado eléctrico, rótulos y árboles.