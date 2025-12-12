Sucesos

Vientos alisios intensos y lluvias marcarán el tiempo en Costa Rica este sábado: estas son las regiones más afectadas

Prepárese para un sábado con lluvias y vientos alisios intensos en varias regiones del país. Conozca en detalle qué esperar según el pronóstico del IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Las lluvias moderadas e intermitentes prevalecían la mañana de este miércoles en el centro de Guápiles . Foto: Reiner Montero.
El IMN anticipa lluvias en el Caribe y zona norte este sábado, con vientos fuertes en zonas altas del país y poca lluvia en el Pacífico.







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

