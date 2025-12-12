Vientos alisios intensos y lluvias marcarán el tiempo en Costa Rica este sábado: estas son las regiones más afectadas

El IMN anticipa lluvias en el Caribe y zona norte este sábado, con vientos fuertes en zonas altas del país y poca lluvia en el Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este sábado 13 de diciembre se observarán condiciones inestables en el Caribe y la zona norte, con lluvias desde horas tempranas y ráfagas de viento en el centro y norte del país.

Según el comentario general del pronóstico, las lluvias tendrán mayor frecuencia en la vertiente del Caribe, especialmente durante la madrugada y la mañana. Estas precipitaciones también se extenderán hacia el este y norte del Valle Central, así como al norte de Guanacaste.

El Valle Central mantendrá nubosidad parcial durante gran parte del día, con lloviznas ocasionales y lluvias débiles en las montañas y sectores del este. Las ráfagas alcanzarán entre 30 y 50 km/h, y podrían llegar hasta los 80 km/h en las zonas montañosas. San José presentará una temperatura mínima de 15,7 °C y una máxima de 24,4 °C.

En el Pacífico Norte, el cielo se mantendrá con pocas nubes y vientos sostenidos. No se anticipan lluvias. Las temperaturas seguirán elevadas, como en Puntarenas, donde se registrará una mínima de 22,2 °C y una máxima de 34,1 °C.

El Pacífico Central mostrará nubosidad variable a lo largo del día, con posibilidad de lluvias ocasionales en la tarde. En Quepos, las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 31,1 °C.

En el Pacífico Sur, la probabilidad de chubascos aumentará en las montañas durante la tarde. Durante la mañana y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. En Golfito, la temperatura se ubicará entre 21,6 °C y 31,4 °C.

El Caribe Norte iniciará la jornada con lluvias y cielos nublados. En la tarde, se mantendrá la nubosidad con lluvias aisladas. Guápiles alcanzará una mínima de 20,5 °C y una máxima de 28,6 °C.

El Caribe Sur también reportará lluvias durante la madrugada y la mañana, con cielos mayormente nublados durante la noche. En Limón, se esperan temperaturas entre 21,6 °C y 29,4 °C.

En la zona norte, las lluvias serán más persistentes, con cielos mayormente nublados en todo el día. Se prevén lluvias dispersas en la tarde y aisladas durante la noche. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 16,3 °C y una máxima de 26 °C.

Los vientos alisios se mantendrán con fuerza durante todo el día, generando ráfagas notables en el Valle Central, Guanacaste y las montañas del país, con máximos de hasta 80 km/h.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:44 a. m. y se ocultará a las 5:17 p. m. La luna saldrá a las 12:35 a. m. y se pondrá a las 12:45 p. m., en su tránsito hacia la fase de luna nueva.