(Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Festival de la Luz coincidirá con ráfagas de viento y posibles lloviznas este sábado en la capital.

Miles de personas se preparan para asistir este sábado 13 de diciembre al Festival de la Luz, uno de los eventos más esperados del año en San José. La actividad llena de carrozas, luces y bandas promete nuevamente atraer a familias al centro de la capital.

Sin embargo, las condiciones del tiempo no serán completamente estables durante la jornada, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). La entidad emitió un pronóstico especial donde detalla que el clima estará marcado por vientos moderados a fuertes, nubosidad variable y posibilidad de lloviznas.

Los vientos alisios se mantendrán acelerados, con ráfagas que podrían alcanzar entre 20 km/h y 45 km/h. Estas condiciones también se extenderán al Pacífico Norte y las zonas montañosas del país.

¿Va al Festival de la Luz este sábado? Así estará el clima, según el IMN

Además, se prevé nubosidad variable durante el día y lloviznas ocasionales en la capital, especialmente en horas de la tarde y noche. La probabilidad de lluvia será mayor en la vertiente del Caribe, pero podría extenderse hacia el este y norte del Valle Central, lo que incluye partes de San José y el norte de Guanacaste.

En cuanto a las temperaturas, San José tendrá un ambiente fresco, con una máxima estimada de 23 °C y una mínima de 17,5 °C. Durante la noche, se anticipa una nubosidad entre parcial y total, acompañada de lloviznas dispersas y ráfagas frecuentes de viento.

Quienes asistan al Festival de la Luz en San José deben tomar precauciones ante ráfagas de viento y lloviznas ocasionales.