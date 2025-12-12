Sucesos

¿Va al Festival de la Luz este sábado? Así estará el clima, según el IMN

El clima traerá sorpresas durante el Festival de la Luz en San José. Esto es lo que pronosticó el IMN para este sábado

Por Silvia Ureña Corrales
La jefa interina del Departamento de Servicios Culturales de la Municipalidad de San José, Kattia Mora Segura, confirmó que el Festival de la Luz cambiará su ruta para este 2025.
El Festival de la Luz coincidirá con ráfagas de viento y posibles lloviznas este sábado en la capital. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Silvia Ureña Corrales

