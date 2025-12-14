Viva

Festival de la Luz 2025: vea a Teletica y Repretel juntos en pantalla con Ginnés Rodríguez y Édgar Silva

La transmisión de los canales 6 y 7 se unió por un momento para dar inicio a la cobertura del tradicional evento navideño

Por Jessica Rojas Ch.
El Festival de la Luz reencontró a Ginnés Rodríguez, de Repretel y Édgar Silva, de Teletica, de nuevo en una cobertura. (Captura de video)







Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

