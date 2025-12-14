Festival de la Luz 2025: vea a Teletica y Repretel juntos en pantalla con Ginnés Rodríguez y Édgar Silva

El Festival de la Luz reencontró a Ginnés Rodríguez, de Repretel y Édgar Silva, de Teletica, de nuevo en una cobertura.

El Festival de la Luz es un espectáculo para vivir la emoción y el amor que emana la Navidad. No hay espacio para competencias, todo es camaradería y felicidad; esto quedó demostrado en las pantallas de Teletica y Repretel, que se unieron por un momento para compartir el inicio de sus coberturas del tradicional desfile josefino.

Los presentadores Ginnés Rodríguez (Repretel) y Édgar Silva (Teletica) compartieron cámaras y micrófonos al empezar su trabajo para llevarles a los ticos los pormenores del evento navideño.

“Édgar, ¿me pellizcás? Yo siento que estoy como en un cuento", manifestó Rodríguez al reencontrarse con Silva después de varios años de ser compañeros en Teletica.

Juntos presentaron al alcalde josefino Diego Miranda, quien ofreció un discurso de inauguración del festival y, después, presentaron al pequeño Bradley, un niño de seis años, quien funge como mariscal, junto a la Junta de Protección Social, del evento de este 2025.

Vea el momento a continuación: