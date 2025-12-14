Vea las carrozas del Festival de la Luz 2025 y cuál fue la ganadora (arrasó con los premios)

El Festival de la Luz 2025 y sus carrozas, siempre esperadas como atracción principal, cautivaron a los miles de personas que se dieron cita en los alrededores de La Sabana, este sábado 13 de diciembre.

Al cerrar la noche, el jurado del evento navideño dio su veredicto y uno de los carros alegóricos arrasó con todo. La carroza de Kolbi-ICE fue la ganadora de esta edición, y además de llevarse el primer lugar, obtuvo los premios a mayor originalidad y efecto infantil.

Por su parte, los vehículos del Banco de Costa Rica y la Junta de Protección Social, quedaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente. Sumada a estas, también desfilaron las carrozas de la Municipalidad de San José y el Banco Nacional.

A continuación, le dejamos las fotografías de las cinco carrozas que llenaron a la capital de color en el Festival de la Luz 2025.

La carroza de Kolbi-ICE, ganadora del Festival de la Luz 2025, plasmó un mundo de magia y futurismo. ( Mayela López)

La carroza del BCR obtuvo el segundo lugar e 'hizo nevar' en La Sabana, durante el Festival de la Luz 2025. ( Mayela López)

La carroza del Banco Nacional en el Festival de la Luz 2025 tenía como concepto el ahorro. (Mayela López)

La carroza de la Municipalidad de San José destacó por su gran extensión horizontal. Este carro representó a los organizadores del Festival de la Luz. (Mayela López)