Vea las carrozas del Festival de la Luz 2025 y cuál fue la ganadora (arrasó con los premios)

El Festival de la Luz 2025 y sus carrozas, siempre esperadas como atracción principal, cautivaron a los miles de personas que se dieron cita en los alrededores de La Sabana, este sábado 13 de diciembre.
