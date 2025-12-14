Banda que hará historia en el Desfile de las Rosas, topó con adversidad en el Festival de la Luz y se llevó una sorpresa

La Banda CEDES Don Bosco presentó el espectáculo 'Olé' en el Festival de la Luz 2025.

La banda CEDES Don Bosco, que hará historia en el Desfile de las Rosas 2027 como la primera agrupación colegial tica en participar en este evento, se llevó una gran sorpresa en el Festival de la Luz.

El grupo sigue sumando hitos y este 13 de diciembre se les anunció como ganadores del festival josefino. Además de conseguir el primer lugar, obtuvieron premio en tres categorías adicionales, correspondientes a: mejor efecto general, mejor efecto visual y mejor efecto musical.

“Este resultado representa el esfuerzo sostenido, la disciplina y el compromiso que ponemos en cada ensayo y en cada presentación, y hoy se ve reflejado en un reconocimiento que nos impulsa a seguir creciendo”, escribió la banda en un comunicado.

Cabe destacar que para recibir este galardón, sumado a su presencia en el desfile, el grupo fue uno de los muchos que compitió en el Band Fest. Este es un concurso previo al evento principal, que se realizó en el Estadio Nacional.

Allí se toparon con unas adversas condiciones climáticas, pues un recio aguacero se ciñó sobre La Sabana. No obstante, esto no los detuvo de presentar su espectáculo Olé, que se ganó aplausos y llenó el ojo de los jurados.

“Lo presentamos bajo la lluvia, sin bajar la intensidad ni un solo momento. A pesar de las condiciones, nos mantuvimos firmes, concentrados y entregándolo todo de principio a fin, honrando al público y al festival con una participación responsable y profesional”, relató la banda.