Banda de CEDES Don Bosco irá al Festival de las Rosas 2027

La Banda de CEDES Don Bosco es la primera banda colegial costarricense en clasificar a un Desfile de las Rosas.

La banda del colegio CEDES Don Bosco, en Alajuelita, participará del tradicional Desfile de las Rosas 2027. Así lo anunció la institución educativa a través de sus perfiles en redes sociales.

“¡Somos la primera banda colegial costarricense en clasificar a esta prestigiosa competencia y llevar nuestra música, talento y espíritu salesiano más allá de nuestras fronteras!“, cita la institución en la red social Facebook.

De esta forma, CEDES Don Bosco anunció en sus redes sociales, la participación de su banda en el Desfile de las Rosas 2027. (Tomada de Facebook/CEDES Don Bosco)

El evento se realizará el viernes 1.° de enero de 2027.

La banda emerge como un remanso de paz en uno de los cantones con mayor violencia en Costa Rica.

“Existen lugares en el mundo donde los sueños parecen imposibles, donde la vida camina al filo de la violencia y el mañana se ve borroso. Pero también existen corazones que laten con fuerza cuando la música les llama”, señaló Luis Fernando Solano, director de la banda, en el video que realizaron para concursar al Festival.

LEA MÁS: Bandas de Cedes Don Bosco sorprenderá en el Festival de la Luz

Esta agrupación musical, fundada en 1965 es participante habitual del Festival Nacional de la Luz y ha llevado su música hasta las calles de Panamá, El Salvador y Estados Unidos.

La banda une a alumnos y exalumnos de la institución. Sus integrantes tienen entre ocho y 24 años.

“CEDES Don Bosco es más que una banda. Es un refugio, una familia, una puerta abierta para quien cree que no hay una salida. Aquí cada nota es una semilla de esperanza, y cada ensayo un paso a la transformación”, manifestó Solano.

“Con cada ensayo demostramos que la música no solo sana, también salva”, agregó.

¡VEA EL VIDEO! Con este video la Banda de CEDES Don Bosco realizó su aplicación oficial al Desfile de las Rosas y se convirtió en la primera banda colegial de Costa Rica en ir a este reconocido evento. ¡De Alajuelita para el mundo! #AlajuelitaSoy #alajuelita Publicado por Alajuelita Soy en Sábado, 16 de agosto de 2025

El sacerdote Ramiro Aguirre, rector de CEDES Don Bosco, dijo en el video que el objetivo de la banda es transformar vidas a través de la música.

“Cuando un joven recibe una oportunidad el mundo recibe una nueva melodía”, resumió.

LEA MÁS: Banda Municipal de Zarcero: Más de 300 ticos llevarán el ‘Pura Vida’ al Desfile de las Rosas

Anteriormente, dos bandas municipales han representado a Costa Rica en el Desfile de las Rosas: la Banda Municipal de Zarcero, en 2020 y 2024, y la Banda Municipal de Acosta, en 2019

La banda del colegio CEDES Don Bosco, en Alajuelita, ha ensayado durante años para prepararse para clasificar al Desfile de las Rosas. (Tomada de Facebook/CEDES Don Bosco)

LEA MÁS: Banda Municipal de Acosta llevó el ‘Punto guanacasteco’ y ‘Tan linda es mi Costa Rica’ al corazón del Desfile de las Rosas