Doble duelo en cinco meses: así sana su corazón Vica Andrade tras la muerte de su mamá y su esposo

Vica Andrade mostró cómo le ayuda Costa Rica a sanar su corazón tras el duelo que ha vivido en los últimos tiempos.

En apenas cinco meses, la presentadora costarricense Vica Andrade sufrió la muerte de dos de sus personas más queridas. En abril falleció su esposo, Memo del Bosque, y en setiembre su madre, doña María Elena Solís; dos golpes muy dolorosos para la tica radicada en México, pero también dos pruebas de amor y fe que la han llevado a reencontrarse consigo misma.

Siempre desde el amor, Andrade ha compartido los momentos con sus seguidores en redes sociales. Con sus posteos ha mostrado la fortaleza que encontró en su familia, amigos y, principalmente, en Dios.

En los últimos días, después de despedir a su mamá, Vica se quedó en Costa Rica para pasar el duelo bien acompañada de sus seres queridos. Eso la ha ayudado a sanar el dolor, así quedó demostrado en varias publicaciones de Andrade mientras disfruta un tiempo de paz en San Carlos, en las cercanías del volcán Arenal.

“Costa Rica, me sanas”, escribió la tica en una fotografía en la que se le ve sonriente y usando un pañuelo típico amarrado a su cuello. En otras imágenes compartió instantáneas del volcán, así como de ríos, un hotel y videos de sus caminatas en medio de la naturaleza.