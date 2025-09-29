El sentido mensaje de Vica Andrade tras la muerte de su mamá; esto fue lo que publicó

La madre de Vica Andrade, doña María Elena Solís, era vecina de Palmares y tenía 90 años.

La modelo y presentadora costarricense radicada en México, Vica Andrade, atraviesa un momento difícil tras el fallecimiento de su madre, María Elena Solís, ocurrido este lunes 29 de setiembre a los 90 años.

Aunque aún no se ha referido directamente a la muerte de su madre, Andrade recurrió a sus redes sociales para expresar sus sentimientos frente a la noticia, que la tomó por sorpresa apenas cinco meses después de enviudar.

“A veces se nos olvida que somos instantes”, escribió en una de las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram.

En otra publicación, citó un pasaje bíblico de Apocalipsis 21:4: “Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor”.

Solís celebró su cumpleaños número 90 en julio y residía en Palmares de Alajuela. Según la información preliminar, el velorio se realizará en su casa, ubicada en Zaragoza de Palmares, mientras que el funeral tendrá lugar este martes a las 10 a. m., en la iglesia de la comunidad.

Esta pérdida golpea a Andrade apenas cinco meses después de despedirse de su esposo, Memo del Bosque, quien falleció en abril tras una larga lucha contra el cáncer.