Otra dura pérdida vuelve a golpear a Vica Andrade cinco meses después del fallecimiento de su esposo

Tras enviudar hace cinco meses, la actriz y presentadora costarricense Vica Andrade enfrenta otra dura pérdida: su madre, María Elena Solís, falleció.

El deceso está confirmado en el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Sin embargo, aún no se consigna la fecha de defunción, probablemente porque ocurrió recientemente.

Solís tenía 90 años y residía en Palmares de Alajuela. Según información preliminar, el velorio se realizará en su casa en Zaragoza de Palmares y el funeral será el martes a las 10 a. m., en la iglesia de la comunidad.

Esta dolorosa pérdida sorprende a Andrade apenas cinco meses después de despedirse de su esposo, Memo del Bosque, quien falleció en abril tras una larga batalla contra el cáncer. Tras esa pérdida, la presentadora, radicada en México, decidió trasladarse a Costa Rica para recibir el apoyo de su familia.

En julio pasado, Andrade compartió en sus redes sociales fotografías y videos de la celebración del cumpleaños número 90 de su madre.