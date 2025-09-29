Viva

Otra dura pérdida vuelve a golpear a Vica Andrade cinco meses después del fallecimiento de su esposo

La actriz y cantante costarricense aún no se ha pronunciado sobre esta lamentable noticia

Por Fátima Jiménez
Vica Andrade está en Costa Rica por el cumpleaños de su mamá doña María Elena Solís.
La madre de Vica Andrade, María Elena Solís, cumplió 90 años en julio. (Instagram)







Vica AndradeFallecimiento
