Vica Andrade se pronuncia sobre supuesto acoso de Memo del Bosque contra Bárbara de Regil

El pasado mes de mayo, Bárbara de Regil aseguró en el reality show Secretos de pareja que durante sus primeros años en el mundo del entretenimiento fue víctima de acoso por parte de Memo del Bosque, fallecido productor y esposo de Vica Andrade.

Según de Regil: “Estando en su oficina, para ver más proyectos, se me lanzó a besos, pero aparte, un beso así (de lengua); todavía me acuerdo y me da mucho asco”, concluyó la actriz.

Bárbara de Regil es una y actriz modelo mexicana. Su revelación sobre Memo del Bosque causó revueló. (Instagram/Instagram)

Ante las acusaciones anteriores, Andrade lanzó un comunicado en sus redes oficiales donde aclaró que “no habrá ninguna acción legal o demanda por las declaraciones” y añadió que como familia solo desean “seguir adelante, sanando de la forma más tranquila su proceso”.

El post de Viva Andrade en el que aclara que no habrá acciones legales contra Bárbara de Regil. (Instagram/Instagram)

De igual forma compartió que como familia no estarán brindando ninguna declaración al respecto.

Memo del Bosque falleció el 7 de abril a causa de un cáncer con el que estuvo luchando ocho años. Las revelaciones de Bárbara se dieron a un más de un mes de su muerte; sin embargo, se aclaró que el episodio se grabó cuando Memo aún estaba con vida.