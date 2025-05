Famosa actriz afirmó que fue acosada por Memo del Bosque, esposo fallecido de Vica Andrade

A poco menos de dos meses de la muerte del productor Guillermo Memo del Bosque, esposo de la costarricense Vica Andrade, el nombre del mexicano sigue dando de qué hablar.

La actriz mexicana Bárbara de Regil afirmó que fue víctima de acoso sexual por parte de Del Bosque. Según De Regil, el productor la besó sin su consentimiento, publicó el diario El Universal de México.

Esto habría ocurrido hace varios años, cuando ella apenas daba sus primeros pasos en la industria del entretenimiento y acudió a una entrevista de trabajo con el mexicano.

La revelación la hizo la intérprete durante un reality show titulado Secretos de pareja, que se grabó hace más de un año y que recientemente vio la luz.

“Estando en su oficina, para ver más proyectos, se me lanzó a besos, pero aparte, un beso así (de lengua); todavía me acuerdo y me da mucho asco”, contó la artista.

LEA MÁS: Memo del Bosque ‘anunció su propia muerte’: ‘Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida’

La protagonista de la serie Rosario Tijeras agregó, en el momento de la grabación, que ahora a ella ya no le daba miedo hablar al respecto. Para entonces, Del Bosque aún estaba con vida, aunque ya se encontraba enfermo.

Ante estas declaraciones, el abogado de Vica Andrade, quien lleva la defensa de la familia Del Bosque ante cualquier tipo de difamación o acoso, aseguró que las declaraciones de De Regil pueden traer consecuencias legales.

“Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien que no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales”, escribió el abogado Guillermo Pous en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, Vica Andrade no se ha manifestado públicamente sobre las declaraciones de De Regil sobre su esposo.