Memo del Bosque ‘anunció su propia muerte’: ‘Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida’

Durante varias semanas, el productor mexicano Memo del Bosque, esposo de la costarricense Vica Andrade, tuvo una importante afección en su salud, que lo llevó incluso a estar internado en un hospital. El azteca había luchado durante años contra el cáncer, hasta que este lunes 7 de abril falleció a los 64 años.

Memo y su esposa mostraron en los últimos años su fe hacia Dios. Esa relación que habían forjado, posiblemente llevó al productor a asimilar la muerte con paz y tranquilidad, lo que resultó en que él mismo fuera el encargado de escribir el mensaje con el que se anunciaría su fallecimiento.

La carta que escribió Del Bosque fue publicada en sus redes sociales. En la misiva, él menciona a sus amigos, a su esposa y a sus hijos. Además, explicó que su lucha contra el cáncer había finalizado.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más. Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017, cuando fui diagnosticado, y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia”, dictó el comunicado.

LEA MÁS: Muerte de Memo del Bosque: Maribel Guardia y Adal Ramones publican emotivos mensajes de despedida

“Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno. Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su Creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor”, concluyó el mensaje.

Del Bosque fue diagnosticado con la enfermedad en el 2017. Memo había anunciado que venció un cáncer de huesos y del sistema linfático. No obstante, en 2020, debió someterse a un trasplante de médula ósea luego de que la enfermedad regresara. Recientemente, tuvo una recaída en su salud y, de acuerdo con varios periodistas mexicanos, recibía tratamiento en un hospital de Texas.

Memo del Bosque posiblemente habría dejado esta carta escrita varios días antes de morir. (Archivo)

LEA MÁS: Murió Jean Paul Andrade, productor y primer esposo de Vica Andrade